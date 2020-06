Band negocia contratação de Márcio Canuto a pedido de Datena

Foto: Reprodução/TV Globo

O jornalista Márcio Canuto pode estar de casa nova muito em breve. É que a Band negocia a sua contratação e uma reunião está marcada para os próximos dias. Segundo Leo Dias, Canuto iria trabalhar aos domingos na emissora.

A contratação do jornalista foi uma indicação de José Luiz Datena. A estrela do "Brasil Urgente" não tem medido esforços para ter o amigo como novo colega de trabalho e já usou até mesmo o espaço de seu jornalístico para pedir a contratação dele.

Em contato com a coluna de Leo Dias, no site Metrópoles, Datena admitiu que gostaria muito de ter Canuto como seu colega na Band, e deu detalhes sobre os possíveis projetos do jornalista na emissora.

“Já pedi e o Zimmerle [Antonio, diretor-geral da emissora] vai conversar com o Canuto essa semana. Acho que seria para botar em um programa de sexta-feira, sabe? Mas eu acho que ele tinha que fazer um programa aos domingos, ele iria arrebentar”, confidenciou.

Márcio Canuto pediu demissão da Globo no ano passado, após 21 anos na casa. Ele era um dos principais repórteres do SP1, telejornal local da emissora, e era destaque na cobertura dos desfiles das escolas de samba de São Paulo.

Desde a sua saída da emissora da família Marinho, ele tem atuado principalmente como garoto propaganda. Nos últimos meses, protagonizou campanhas do McDonalds e da plataforma de streaming Globoplay.