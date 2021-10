Banda de sócio da Prevent Senior é expulsa de festival e anuncia seu fim

A Armored Dawn, banda que tem como vocalista Eduardo Parrillo, sócio e cofundador da Prevent Senior, não conseguiu se livrar dos problemas que atingem a operadora de saúde. Descartada do festival de música Knotfest Brasil, programado para 2022, o grupo decidiu cancelar a turnê pelo país e encerrou de vez suas atividades.

“A Armored Dawn sempre foi uma banda de rock formada por músicos com mais de 30 anos de estrada. Não compactuamos com nenhum preconceito, discurso de ódio e não temos nenhum tipo de vínculo político. Informamos que a banda está encerrando as suas atividades”, informou o grupo, em nota divulgada nesta quinta-feira (30).

O texto é assinado pelos seis integrantes do grupo, Eduardo Parras( nome artístico de Parrillo), Rafael Agostino, Timo Kaarkoski, Tiago de Moura, Heros Trench e Rodrigo Oliveira.

A banda tirou o seu site do ar e excluiu seus perfis no Facebook e Instagram. Suas músicas, no entanto, seguem disponíveis nas plataformas de streaming.

Associada à banda, a Prevent Senior é investigada pela CPI da Covid e é acusada de ter obrigado médicos a receitar o “kit Covid”, composto por medicamentos sem eficácia comprovada para o coronavírus.