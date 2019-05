Banda Didá lança financiamento coletivo de documentário

A Banda Didá lançou uma campanha de financiamento coletivo para a viabilização do documentário comemorativo de seus 25 anos. O filme 25 Anos de Samba Reggae na Resistência Negra Feminina, previsto para julho, conta a história do grupo de percussão feminina, tendo como ponto de partida o desfile que homenageou as mais de duas décadas da banda durante o Carnaval de Salvador, este ano.

A campanha está disponível na plataforma Kikcante (www.kickante.com.br) e quem quiser colaborar ganha recompensas, que vão de um adesivo, porta-moedas estampado, ou caneca, passando por uma camisa e nome no documentário, até um show particular da Didá. Além de imagens dos dois dias de desfile no Carnaval, registrados pela cineasta Gabriela Caldas, o documentário reunirá imagens de acervo.