Banda Eva chega aos 40 anos com DVD ao vivo

Felipe Pezzoni comanda a gravação do DVD da banda Eva (foto/Betto Jr.)

Uma das grifes mais cortejadas da cena axé, a Eva comemora 40 anos em 2019 e quer marcar a data em grande estilo. Para isso, grava, sábado, a partir das 16h, no Mirante Beagá, em Belo Horizonte, um DVD contando as quatro décadas do grupo - por onde passaram nomes como Ivete Sangalo, Saulo, Emanuelle Araújo, Durval Lelys e Ricardo Chaves.

Marcando a trilha sonora da sua história, a Banda Eva segue conectando gerações há 40 carnavais. Para celebrar foram convocados artistas como Wesley Safadão, Tomate, Durval, Mumuzinho e o gigante Leo Santana. Todos atenderam ao chamado do anfitrião, Felipe Pezzoni, que está no comando da banda.

Wesley Safadão é um dos convidados do evento que acontecerá em Belo Horizonte (foto/divulgação)

Os produtores do evento resumem da seguinte maneira o atual momento: “Quem é apaixonado pela banda Eva entende o poder que ela tem de conectar carnavais, amores, amizades e momentos. Há 40 anos a sua música transcende a barreira do tempo e

eterniza a nossa história. Afinal, 40 anos não são 40 dias. São anos de uma vida. Parte da vida dos nossos pais, a nossa vida e a dos nossos filhos”.



Conexão Bélgica Bahia

Formada por um músico e cantor nascido na Bahia, a banda Jack Majafe desembarca em Salvador, direto da Bélgica, com seu ritmo Reggaeton, que está sendo muito bem recebido na Europa. A banda faz sua primeira turnê no Brasil, com passagem em Salvador no dia 28 de maio. A Jack Majafe é composta por Mascarenhas, Jack e Fernando e está divulgando a música Una Noche Mas.

O sanfoneiro Targino Gondim dividiu a música Culpa do meu Coração com Ivete (foto/divulgação)

Targino grava com Ivete

Culpa do Meu Coração é o nome da música que o cantor e sanfoneiro Targino Gondim gravou com Ivete Sangalo para o projeto Targino Sem Limites - Dentro do Projeto Targino. Nesta temporada já foram gravadas músicas com Zeca Baleiro e Mariene de Castro. Novas parcerias estão no radar do sanfoneiro, a exemplo de Fagner, Gilberto Gil, Leonardo, Moraes Moreira, Bell Marques, Xandy Aviões e BaianaSystem.

TUM-TUM-TUM*

1 Danniel Vieira fez participação no CD Oração em clima de São João, com a canção Pai Nosso. O álbum será lançado nas plataformas de streaming pelo Grupo Oração Pela Arte (OPA), fundado pelo padre Casemiro Irala. A coletânea conta, ainda, com participações de Targino Gondim e Adelmário Coelho, e tem direção musical de Carlinhos Marques.

2 Estão abertas, até segunda-feira, as inscrições do concurso que vai eleger a Rainha e o Peão da Vaquejada de Serrinha 2019.

3 Ex-integrante do grupo Travessos, Rodriguinho é a atração principal da festa Noite dos Namorados, no dia 12 de junho, às 20h, na casa de shows Ágata Prime. O sertanejo Miquéias Almeida e o grupo CBX Samba Club também participam.