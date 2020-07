Banda Eva faz o primeiro show de drive-in em Floripa

Aberto há duas semanas com exibição de filmes, o Drive Park, localizado no Music Park, em Jurerê Internacional, em Florianópolis, sai na frente e vai apresentar o primeiro show musical em seu drive-in. E quem dará o ponta-pé inicial é a Banda Eva, comandada por Felipe Pezzoni. Será no dia 18 de julho, às 20h30. O espaço tem capacidade para 280 carros e a venda de ingressos está sendo feita através do site Blueticket. A produção é assinada pelo grupo catarinense All, responsável pela realização do Folianópolis, uma das três maiores micaretas do Brasil, ao lado do Fortal e do Carnatal. A escolha da Eva não foi por acaso. A banda tem uma legião de fãs no estado e sempre que se apresenta por lá atrai grandes plateias.

Claudia Leitte prepara festa para comemorar seus 40 anos

Como diz o ditado popular: linda e loira, a cantora Claudia Leitte completa 40 anos no próximo dia 10. E quer comemorar em grande estilo. E com toda razão. Totalmente em forma e com uma carreira consolidada no Brasil, ela quer também presentear seus fãs nessa importante data. Por isso, realiza sua segunda live, 40 na Quarentena, que acontece no dia 10, às 19h30, através de seu canal no YouTube. A primeira apresentação alcançou mais de 1,1 milhão de visualização em 24 horas. Na nova live, Claudia ajudará novamente as instituições Amigos do Bem e Beleza Escondida e o Hospital Aristides Maltez, das quais é madrinha.

Claudia vai celebrar seus 40 anos em live no dia 11 dejulho (Foto: Divulgação)

Alceu, Elba e Geraldo Azevedo na live O Grande Encontro

A live O Grande Encontro, reunindo Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, acontece nesse domingo (5), a partir das 16h, no canal oficial do projeto no YouTube. Vai ser um presentão para os fãs dos três artistas. O trio será acompanhado pelos músicos Marcos Arcanjo e Paulo Rafael nos violões e guitarras. O show será transmitido diretamente do Teatro Claro Rio, na cidade do Rio de Janeiro. O repertório promete as pérolas do repertório dos artistas, que se reuniram pela primeira vez há mais de 20 anos para esse projeto, que no começo chegou a contar com a participação de Zé Ramalho.

Sextou com Carnaval dos Baianeiros



A banda Baianeiros faz a segunda edição da live Sextou com Carnaval, nessa sexta-feira (4), a partir das 20h, na seu canal no YouTube. Com um cenário mais intimista, e um repertório diversificado, com pedidos de muitos foliões do Brasil inteiro, o Baianeiros vai esquentar a sexta com energia da folia. A banda é formada pelo baiano Lelo Lobão (baixista do Chiclete com Banana) e o mineiro Danniel Maestri.

TUM-TUM-TUM*

1. Conhecido como exímio contador de histórias, Sérgio Siqueira, que agora vive “la dolce vita” no Capão, na Chapada Diamantina, está com um novo livro para ser lançado o mais breve possível. O título é uma delícia: Clariôu – Conversa pra Boi Leão Dormir. Tem muitas histórias, lembranças de suas andanças e entrevistas com personalidades como Vera Barreto Leite, primeira grande top model baiana, e o produtor e empresário Silvio Palmeira.

2. Na sexta- feira, dia 10, a banda Kart Love realiza sua nova live, batizada de Baú do Love, que vai ser transmitida, a partir das 18h, através do canal oficial do Pida no Youtube. O grupo promete um repertório com muitos clássicos do arrocha e da sofrência. O projeto Baú do Love já havia sido gravado como CD, também com a proposta de resgatar os clássicos da música baiana.

Lucas Kart comanda o Kart Love (Foto: Divulgação)

3. A cantora Carla Cristina apresenta nesse sábado (4) a live Coisas do Axé, às 17 h, no seu canal no YouTube. Carla vai passear pela sua discografia, com músicas pinçadas da época das bandas Papa Léguas e As Meninas - que fizeram muito sucesso -, além de outras canções que marcaram a história da música baiana e da axé music em sua carreira solo. Durante a apresentação, a artista vai receber doações .