Banda inova e faz show para público em bolhas infláveis nos EUA; veja vídeo

A banda americana The Flaming Lips inovou neste fim de semana ao promover o Space Bubble Concert, show para um público de 100 pessoas. A diferença para um show normal é que a plateia ficou isolada em bolhas infláveis gigantes, capazes de comportar três pessoas cada, além da própria banda também performar em suas próprias bolhas.

Dentro de cada bolha havia um alto-falante suplementar, para evitar que o som do show fosse abafado, além de garrafas d'água, ventilador à bateria, toalha e duas plaquinhas, com os dizeres "Tenho que fazer xixi" e "Está calor aqui". Enquanto na primeira situação a pessoa era conduzida ao banheiro usando máscara, na segunda, um soprador de folhas 'recarrega' a bolha com ar frio.

“Nós levamos o público fileira por fileira até as próprias bolhas. Em outubro, foram 20 minutos até todos estarem sendo jogados no ar dentro das bolhas espaciais, e essa é a parte em que queríamos trabalhar. Depois de entrar no casulo, você pode fazer o que quiser. É essa a beleza de tudo e é isso o que passamos a maior parte do tempo descobrindo", afirmou Wayne Coyne, vocalista da banda, em entrevista à revista Rolling Stone.

O único momento que alguém saiu das bolhas foi quando o próprio vocalista segurou um balão gigantesco escrito 'Fuck you covid-19', ou 'Vá se f****, Covid-19', em bom português. Inicialmente, este concerto estava agendado para outubro do ano passado, porém com o aumento do número de casos da doença no estado do Oklahoma, ele foi remanejado para janeiro de 2021.

Confira no player abaixo como foi show especial da The Flaming Lips: