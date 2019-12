Banda Parangolé inicia temporada de ensaios

A segunda edição do "Ensaio do Parango" estreia neste domingo (15), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova. A exemplo da edição anterior, que fez sucesso no mesmo local, a banda Parangolé, tendo como anfitrião Tony Salles, faz show completo. Em seguida, os convidados, Tomate e Dilsinho também mostrarão seus trabalhos.

Para começar bem a temporada do Verão que se aproxima, o Parangolé montou um repertório recheado de sucessos. A exemplo de: Parango Que Fala, Né?, Open Bar, Tchuco no Tchaco e Abaixa Que É Tiro, entre outras.

Desde que passou a fazer parte do casting da Salvador Produções, o vocalista Tony Salles não esconde seu contentamento com o bom momento da banda: “Muita coisa aconteceu esse ano com o Parangolé. Houve um boom muito grande na nossa carreira. Eu sou muito grato a Deus, aos fãs e as pessoas que trabalham comigo”.

Nesta semana, a banda baiana lançou o clipe da canção "Tá Poderosa" em parceria com o cantor Jerry Smith. A música faz parte do mais novo CD do grupo, 'O Pai Chegou (volume 2)'. Neste novo trabalho, o público poderá conferir 14 super faixas, entre inéditas e regravações, como “Senta Agora”, “Diferenciada” e “Arregaça Vai”. Confira o clipe abaixo:

SERVIÇO

Local: Arena Fonte Nova (Nazaré).

Quando: Amanhã, às 17h.

Ingressos: RS 100| R$ 50 (arena), R$ 160| R$ 80 (lounge) e R$ 300| R$ 150 (open bar). Vendas: Lojas Pida! (Shopping Salvador e Piedade), Salvador Tickets (Shopping da Bahia) e Sympla.