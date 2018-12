Bandeirão de quase 100 metros será novidade da Lavagem do Bonfim de 2019

Após completar a caminhada que começou no Barbalho e só foi terminar em uma das cadeiras disponibilizadas na entrada da Igreja do Senhor do Bonfim, a dona de casa Odília Matos é a prova de que quem anda com fé não costuma falhar.

Enquanto ela fazia a sua prece semanal para o Senhor do Bonfim, o padre Edson Menezes divulgava a programação de Natal, Ano Novo e Festa do Bonfim em coletiva que aconteceu na Sede do Projeto Bom Samaritano, na ladeira da Colina Sagrada. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira (14) e apresentou novidades como a realização da Missa Solene de forma campal, em frente à igreja, para receber mais fiéis em 20 de janeiro, dia dedicado ao Senhor do Bonfim.

A festa em 2019 acontecerá entre os dias 10 e 20 de janeiro, com o tema “Jesus, o Amado Senhor do Bonfim, é a nossa paz”. No dia 17 de janeiro, uma quinta-feira, acontece a tradicional Lavagem do Bonfim, com caminhada que sai da Basílica da Conceição da Praia às 8h e segue o percurso de 8km até a Colina Sagrada.

Segundo o padre Edson, reitor da Basílica do Bonfim, a escolha da paz como tema não foi por acaso. A necessidade de se refletir e buscar a paz só aumentou com o caso que aconteceu na Catedral Metropolina de Campinas nesta semana, quando um homem entrou armado na Igreja - cinco pessoas morreram após o ataque. O atirador cometeu suicídio no altar.

“A violência entrou na Igreja e isso é preocupante. Precisamos refletir e levar uma mensagem de paz”, afirma o padre Edson.

O andor que levará a imagem do Senhor do Bonfim no dia da lavagem estará ornamentado com flores brancas e, atrás da cruz, serão fixadas quatro fitas com frases pedindo paz. Além disso, à frente do andor, os fiéis vão abrir uma bandeira entre 80 e 100 metros com a palavra “Paz”. A bandeira será feita por beneficiários do Projeto Bom Samaritano, organização beneficente da própria Basílica Santuário Senhor do Bonfim, e custeada graças às doações feitas pelos fiéis.

No ano passado, os fiéis tiveram a oportunidade de amarrar fitinhas do Senhor do Bonfim no andor de madeira que abrigava o santo. Segundo o padre Edson, ainda não há definição sobre um “repeteco” da iniciativa neste ano - mas confessou que está pensando em alguma novidade para trazer novas histórias para a festa.

“Eu gosto muito de inovar. Pode ser que repita a iniciativa de amarrar fitinhas no andor para a festa do ano que vem, mas ainda não bati o martelo”, conta o reitor da Basílica.

'Kit Lavagem' foi lançado hoje e conta com camisa, boné e garrafinha de água. Custa R$38 e pode ser comprado na própria Igreja (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Para o dia festivo, 20 de janeiro, a Basílica também preparou uma novidade: dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, vai celebrar fora da igreja a missa solene. A celebração ocorrerá na praça da Colina Sagrada às 7h30. Tradicionalmente, essa missa era dentro do templo, às 10h, conforme explicou Padre Edson durante a coletiva.

Também haverá missas às 5h, horário da alvorada que inicia os festejos, e às 6h, 10h, 11h e 15h. Uma oração pela paz seguida pela Bênção do Santíssimo Sacramento encerram os festejos de Senhor do Bonfim.

Programação de fim de ano

Os fiéis não precisam esperar a virada do ano para praticar a fé na Colina Sagrada. Hoje também foi divulgada a programação de encerramento do ano na Basílica. A maior novidade ficou por conta do Coral de Natal das Crianças do Bonfim. Regidas pelo maestro Francisco Rufino, as crianças fizeram uma pequena mostra do espetáculo que vão realizar nos dias 20 e 21 de dezembro às 18h. O grupo é formado por 75 meninas e meninos da Escola Municipal Professor Freire Filho e da Catequese do Santuário. O palco das crianças será as janelas da Basílica do Bonfim, e o repertório traz músicas natalinas como Anoiteceu e Noite Feliz.

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a Igreja celebra a Vigília de Natal, e os fiéis podem participar de missas às 7h, 8h, 9h e 10h30. A missa da noite do Natal do Senhor acontece às 17h. No dia 25 de dezembro, haverá missas às 7h, 8h, 10h30, 15h e 17h.

Crianças fizeram uma prévia da apresentação que será realizada nos dias 20 e 21 de Dezembro | Foto: Marina Silva/CORREIO

No dia 28 de dezembro, acontece a Sexta-Feira da Gratidão. É a última sexta-feira do ano, e a Colina vai fazer a celebração de 13 missas no mesmo dia. A primeira acontece às 5h e a última às 18h30. Todas as missas terão um intervalo de uma hora entre cada celebração. No dia 31 de dezembro, a Basílica do Senhor do Bonfim se despede de 2018 com missas às 7h, 8h, 10h30 e 17h.

O dia 1º de janeiro celebra o primeiro dia do ano novo e também comemora-se o Dia Mundial da Paz. As missas na Igreja do Senhor do Bonfim acontecem às 7h, 8h, 10h30 e 17h. A programação encerra na Sexta-feira da Proteção, que será no dia 4 de janeiro. Neste dia, os fiéis sobem a Colina Sagrada para pedir proteção e bênçãos para o novo ano.

Requalificação

Desde o final de abril, a Colina Sagrada passa por obras que vão requalificar todo o seu entorno. O município decidiu empregar R$11,5 milhões de seus recursos próprios para realizar as intervenções que abrangem todo o entorno da Igreja. Segundo o superintendente municipal de Obras Públicas, Orlando Castro, a obra já está 60% concluída. Ele também garantiu que na Sexta-Feira da Gratidão, dia 28 de Dezembro, será entregue todo o acesso para a Igreja do Bonfim: isso compreende a ladeira da Colina e a praça Theodósio Rodrigues de Farias e, portanto, não haverá qualquer problema para que os fiéis aproveitem o final deste ano e a Lavagem do ano que vem.

O superintendente explica que diversas ações estão sendo feitas no local: desde pavimentação das ruas do entorno da Igreja até recuperação de obras como o chafariz da praça, recuperado pela Fundação Gregório Matos. Além disso, segundo o superintendente, a prefeitura realizou obras de drenagem e irá construir, na região onde funcionava o Mercado Municipal do Bonfim, um parque infantil, nova área verde, espaços para estabelecimentos comerciais e estacionamento. O prazo final de entrega é o próximo dia 04 de abril de 2019.

“Não haverá nenhum problema de acessibilidade [na Colina Sagrada] tanto para o fim de ano, quanto para os festejos de Senhor do Bonfim”, garante Orlando Castro.

Trabalhando nos arredores da Igreja desde que tinha 12 anos, a vendedora ambulante Ylmara Alves conta que por conta das obras as vendas caíram. Mas ela tem a esperança de essa realidade é temporária e a requalificação trará lucro para todo o mundo. No primeiro momento das obras, Ylmara e os ambulantes que trabalham no Bonfim foram realocados para o entorno da Igreja - único lugar que não virou um canteiro de obras.

“É necessário, né?! A gente tem sentido no bolso mas com certeza depois de tudo pronto vai ter lucro pra todo o mundo, se Deus quiser tem mais turista para aproveitar e a gente continuar fazendo o corre direito”, conta a vendedora de 52 anos.

Sem a mesma experiência quando o tema é Bonfim, o professor Lucas Siqueira, 33, aproveitou que veio a Salvador para um casamento e correu para conhecer a Igreja do Bonfim. Turista vindo de Cuiabá, ele não sabia das obras no entorno da Igreja e lamentou não ter chegado “depois de tudo pronto”. Ainda assim, ele conta que valeu a experiência de conhecer o templo sagrado.

A obra não acontece apenas ao redor da igreja. Na parte de baixo da Colina, no Largo da Baixa do Bonfim (Praça Euzébio de Matos), também haverá mudanças importantes. Por lá será tudo redesenhado, com alinhamento entre os arcos da Ladeira do Bonfim.



Os vãos, que ficam embaixo da Colina e que estavam desocupados, serão reativados para dar espaço a lojas comerciais e de serviços. A praça também terá um pequeno palco para eventos.



Com o deslocamento, haverá lugar para um grande estacionamento público, além da criação de baias para ônibus e vagas para vans e motos. As praças serão ligadas através de rampas e escadarias.



História

É fato que as comemorações do Senhor do Bonfim já acontecem há mais de 200 anos. Contudo, existe uma pequena divergência sobre o ano onde tudo começou. Oficialmente, a festa existe desde o ano de 1745, ainda no século XVII - foi neste ano que a imagem do Senhor do Bonfim chegou até Salvador após ser doada por um capitão e traficante de escravos português chamado Theodósio Rodrigues de Faria.

A doação foi pagamento de uma dívida que Theodósio fez para salvar a própria vida. Em uma de suas navegações, se viu no meio de uma tempestade cruel. Temendo pelos próprios dias ele anunciou que, se vivo ficasse, construiria, em Salvador, na Bahia, uma igreja para aquele que cuidou de sua vida e de quem era fiel. Além disso, traria direto de Setúbal, na região metropolitana de Lisboa, uma imagem de Cristo crucificado - o Senhor do Bonfim.

Mal sabia o velho traficante de escravos que essa promessa tomaria proporções enormes: aquele tal Senhor do Bonfim se tornaria, anos a frente, uma espécie de padroeiro daquela terra colona que ele ocupou e se chamava Bahia. A festa em homenagem ao Senhor do Bonfim se tornou a maior manifestação religiosa popular dos baianos e desde 2013 é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

No início, não havia nada disso. Nem igreja, nem Colina Sagrada, nem mesmo bairro chamado Bonfim. Só havia uma imagem de pouco mais de um metro trazida pelo capitão Theodósio, dono de três navios e traficante de escravos, em 1745, reproduzindo fielmente aquela que se venerava em Setúbal. Com ela, veio também uma imagem de Nossa Senhora da Guia.



Ambas, contudo, repousaram por nove anos na Igreja de Nossa Senhora da Penha, que existe até hoje na Ribeira. Igreja do Bonfim? Só começou a ser construída um ano depois que o capitão e outros portugueses criaram a Devoção de Nosso Senhor do Bonfim, em 1746. Ficou pronta só em 1754.



“A data real seria 1754, que foi quando a festa aconteceu de fato. Nesse ano foi feito o traslado da Penha até o Bonfim”, aponta o jornalista e pesquisador Nelson Cadena.



Nos dias de hoje a caminhada sai da Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, e vai até a Colina Sagrada. Segundo Nelson Cadena, ninguém sabe ao certo como essa tradição iniciou. Uma das hipóteses é baseada na dificuldade de acesso para o Bonfim: a fama da festa correu a cidade, despertando interesse de moradores de regiões como Pelourinho, Campo Grande e todo o Centro da cidade. Na falta de transporte público, sobravam pernas e fé para caminhar todo o percurso até onde hoje fica o Bonfim.



Toda essa mobilização tornava a festa mais famosa e a consequência imediata é o aumento no interesse em participar: a cada ano, mais fiéis saíam de suas casas realizando todo o percurso até a Colina. E a necessidade de estrutura também aumentou: foi por conta dos festejos para o Senhor do Bonfim que a Avenida Dendezeiros foi construída pela irmandade, em 1798.



Confira a programação completa da festa:



10/01 | Quinta-feira

Hasteamento da Bandeira do Senhor do Bom Jesus do Bonfim em frente à Basílica Santuário, dando início à programação da festa em 2019, 18h30



11/01 | Sexta-feira - 19h

Novena, 19h



12/01 | Sábado

Concentração dos membros do Apostolado da Oração, 14h30

Missa, 17h.



13/01 | Domingo

Missas nos horários normais (6h, 7h30, 9h, 11h, 15h e 17h)

Novena, 19h



14/01 | Segunda-feira

Concentração dos Enfermos com oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, 14h

Missa, 15h

Novena, 19h



15/01 | Terça-feira

Concentração dos ministros extraordinários da comunhão eucarística, 14h

Missa, 17h

Novena, 19h



16/01 | Quarta-feira

Novena, 19h



17/01 | Quinta-feira (Dia da Lavagem)

Caminhada da Conceição da Praia, 8h

Show de músicas religiosas no Adro da Igreja do Bonfim, 9h



18/01 | Sexta-feira

Novena, 19h



19/01 | Sábado

Novena, 19h



20/01 | Domingo (Dia da Festa do Senhor do Bonfim)

Alvorada, 5h

Missa Solene presidida por Dom Murilo Krieger, 7h30

Horário das missas: 5h, 6h, 10h, 11h e 15h





*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier