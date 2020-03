Bandido capota picape roubada e é baleado por policiais na Orlando Gomes

Foto: Divulgação

Um homem ainda não identificado foi baleado durante uma perseguição policial na manhã desta terça-feira (24). Ele tinha acabado de roubar uma picape na Estrada do Coco, trecho de Lauro de Freitas, Região Metropolitana, quando foi surpreendido uma equipe da Polícia Militar. Na fuga, o ladrão capotou o veículo na Avenida Orlando Gomes, em Piatã. Sem se render, ele acabou sendo atingindo com um disparo na perna e acabou preso.

O caso aconteceu por volta das 11h. O homem estava armado quando assaltou o dono do carro, modelo Amarok, e seguiu em direção à capital baiana. Segundo policiais militares que participaram da ação, uma equipe da 15º Companhia Independente da PM (CIPM/Itapuã), que já havia sido informada do roubo pela Central de Polícia, cruzou com a picape nas imediações do Aeroporto de Salvador – na hora, o bandido acelerou ainda mais o veículo e passou a ser perseguido pelos policiais.

Na Avenida Orlando Gomes, a picape perdeu o controle nas imediações do Sinai Simantec e capotou. “Ele ainda conseguiu sair correndo, entrando numa mata e pulou a cerca de um terreno, mas não foi muito longe. Foi baleado na perna e capturado”, disse um dos policiais ao CORREIO.

A reportagem pediu detalhes do caso à Polícia Civil, mas a assessoria de comunicação respondeu que as informações sobre a ocorrência serão passadas pela Polícia Militar e que está averiguando qual a delegacia o caso foi registrado.