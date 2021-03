Bandido tira selfie com arma e acaba preso em Simões Filho

Um criminoso que tirou uma selfie segurando um revólver foi capturado pelas Rondas Especiais (Rondesp RMS), nesse domingo (28), em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

O homem que se exibia armado é, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um traficante, e foi localizado na Praça Santo Antônio do Rio das Pedras. Além de um revólver calibre 38, munições, 30 porções de crack, 12 trouxas de maconha e três aparelhos celulares também foram encontrados. Ele foi preso e apresentado na 22ª Delegacia Territorial (DT) do município.

Ainda no mesmo município, poucas horas depois, outras três armas foram apreendidas, em outros flagrantes. Na Avenida Bico Doce, os policiais foram informados sobre três homens armados, ameaçando moradores da localidade conhecida como Santo Antônio Rio das Pedras.

Com as informações recebidas, as equipes foram até o local. Após notarem a chegada das viaturas, os criminosos tentaram fugir, em um veículo modelo Fiat Palio, mas acabaram alcançados. Com eles foram localizados duas espingardas, uma arma de fogo artesanal, o carro e três celulares. O trio e todo material também foram apresentados na 22ª DT.

No mês de fevereiro, 15 pessoas acabaram presas em flagrante, nove armas de fogo foram apreendidas e sete veículos recuperados pela Rondesp RMS. Os números são decorrentes das ações de abordagens e rondas realizadas diariamente.