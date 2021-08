Bandidos assaltam casal na Pituba e fogem em bicicletas do projeto Bike Itaú

Duas bibicletas do projeto Bike Itaú foram roubadas e recuperadas minutos depois no bairro da Pituba, na noite desta segunda-feira (17).

Policiais da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pituba) faziam rondas de segurança pela Avenida Otávio Mangabeira, quando um homem se aproximou e informou que um casal havia sido roubado por dois homens que seguiram em direção à rua São Paulo.

Os PMs realizaram buscas e encontraram as bicicletas abandonadas na grade do Parque da Cidade, no Itaigara. Os suspeitos fugiram.

Segundo a comandante da unidade, major PM Georgete Cristina Celestino Cacho, o casal assaltado foi orientado a registrar um boletim de ocorrência na 16ª Delegacia, uma vez que as bicicletas estavam sob responsabilidade deles. As bikes foram devolvidas à central das bicicletas do Itaú.

Desde março deste ano, a população conta com o Projeto Bike Segura da Secretaria de Segurança Pública (SSP), cujo objetivo é ampliar as ações preventivas e ostensivas para quem pratica o esporte na capital baiana, aumentando as chances de recuperação do bem.