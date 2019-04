Bandidos assaltam funcionários e diretora de creche em Feira

O Centro Municipal de Educação Infantil Agnaldo Ferreira Marques do bairro de Feira IV, em Feira de Santana, foi alvo de um assalto na tarde desta segunda-feira (22). Dois homens armados roubaram pertences de um vigilante, um porteiro, uma funcionária e da diretora da creche durante a ação. Cerca de 100 crianças estavam no local na hora do roubo.

Os dois homens chegaram em uma moto no local por volta de 20 minutos após a abertura dos portões, que ocorre às 13h. Celulares, relógios e outros pertences foram levados.

Creche foi alvo de dois bandidos armados que roubaram pertences de funcionários (Foto: Arquivo/Divulgação)

“Eles entraram e já foram abordando o vigilante, o porteiro e uma funcionária que estava recebendo os pais das crianças. Eles pediram que todos eles entrassem e foram até os fundos da escola, onde eu estava. Eles anunciaram que era um assalto, mas sem alarde, de forma mais tranquila”, explica a diretora da unidade, Aisile Andrade.

A diretora teve uma arma apontada para ela durante a ação. Os bandidos roubaram, inicialmente, o celular e o relógio dela, além de um outro aparelho telefônico de uma funcionária. Na saída, os homens pediram que todos ficassem de costas para eles e entraram na sala dos professores e da diretora, roubando documentos, dinheiro e a chave do carro dela.

“Eles entraram na minha sala e pegaram os meus pertences: cartões da bolsa, documentos, dinheiro, a chave do meu carro e logo em seguida eles saíram”, diz a diretora. O carro, que estava estacionado em frente à escola, não foi levado pelos homens.

Os bandidos não chegaram a ir na ala em que as crianças estavam, que fica do lado contrário ao que aconteceu o roubo.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana. O CORREIO tentou contato com a unidade, mas não recebeu respostas até o fechamento desta matéria. Em nota, a Polícia Militar afirmou que PMs da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM / Feira de Santana) foram informados de que homens armados teriam roubado funcionários e professores de uma creche infantil. A PM realizou rondas na região, mas ninguém foi preso.