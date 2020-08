Bandidos dizem ser da Vigilância Sanitária para aplicar golpes em empresários de Salvador

Bandidos têm se passado por funcionários da Vigilância Sanitária de Salvador (Visa) para aplicar golpes em empresários da cidade. Diante das ocorrências, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), órgão a qual a Visa é vinculada, emitiu um alerta informando que não telefona para o dono da empresa para informar que vai ao estabelecimento realizar vistoria e não pede dinheiro em troca, como suborno, para inibir qualquer atividade do órgão.

Em nota, a SMS explicou que, com as medidas restritivas devido a pandemia do coronavírus, muitos estabelecimentos tiveram que ser fechados para evitar a proliferação do vírus em Salvador. A fiscalização para cumprimento da ordem é feita por diversos órgãos, dentre eles a Vigilância Sanitária (Visa), que tem sido o foco de suspeitos para aplicar golpes a empresários. O comunicado diz ainda que a fraude cada vez mais frequente tem preocupado a gestão.

“É muito preocupante esse tipo de crime já que, especialmente, a classe empreendedora passa por um momento delicado financeiramente com o fechamento dos seus comércios e ainda recebe mais um desfalque com subornos de terceiros. Nós, da vigilância, cumprimos nosso papel sem realizar cobranças indevidas através de práticas inadmissíveis”, explicou o subcoordenador da Visa, Raoni Rodrigues.

O agente público não recebe dinheiro da população por conta própria, conforme preconizado nas diretrizes municipais. “Por isso, pedimos atenção da população nesse sentindo, para que conheça o trabalho do órgão, antes de tomar uma atitude precipitada”, finalizou Raoni.

Qualquer pagamento feito à Visa em situação de multas ou taxa de licenciamento, por exemplo, é realizado exclusivamente via Documento de Arrecadação Municipal que é depositado diretamente nas contas públicas da prefeitura. A orientação é que, o cidadão que receba ligações com esse tipo de abordagem deve denunciar o número para as entidades de segurança ou entrar em contato com a Ouvidoria da Prefeitura através do 156.

Desde o início da pandemia na capital baiana, a operação da Visa já realizou mais de 8.500 ações, como inspeções a instituições de saúde, indústrias de saneantes, coletas de álcool gel para avaliação, ações educativas a população em geral, atendimentos a denúncia e etc.