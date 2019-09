Bandidos explodem agência bancária e tentam roubar cofre no Sul da Bahia

Um grupo criminoso invadiu uma agência bancária no município de Itaju do Colônia, no sul da Bahia, e explodiu caixas eletrônicos na madrugada desta quarta-feira (4). Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 63ª Companhia Independente da PM (CIPM/Ibicaraí) foram acionadas pelo Cicom após terminais de autoatendimento serem explodidos no município de Itajú da Colônia, por um grupo de homens armados, na madrugada desta quarta-feira (4).

"Os criminosos colocaram miguelitos na pista e conseguiram fugir. Foram realizadas diligências na região, mas até o momento ninguém foi preso".

Segundo a delegacia da cidade, pelo menos 10 homens armados agiram em uma tentativa de assalto no centro da cidade e atiraram em várias direções para assustar os moradores, mas ninguém ficou ferido. Os bandidos tentaram explodir o cofre da unidade bancária, sem sucesso. Como não tiveram acesso ao dinheiro, fugiram sem roubar nada.

A agência, que teve vidros quebrados e ficou parcialmente destruída, segue fechada e sem previsão de reabertura.