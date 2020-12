Bandidos explodem caixas eletrônicos em Valéria e assustam população

Os moradores da Rua Petronília Dércia, que fica em uma região conhecida como Boca da Mata de Valéria, em Valéria, tomaram um grande susto na madrugada desta quinta-feira (24), após ouvirem explosões causadas por bandidos em dois caixas eletrônicos do Mercado Mega Bom. Apesar de ser uma ação criminosa recorrente neste ano, o ataque não se desenvolveu de maneira rápida como acontece em agências bancárias. Segundo relatos, as explosões foram provocadas em um intervalo de, aproximadamente, duas horas, de 3h às 5h.

Até por conta do longo período em que as explosões aconteceram, o mercado ficou muito danificado, com pedaços da estrutura do local e dos caixas espalhados pelo passeio do local, pela rua e também no passeio do outro lado da via. Um carro, estacionado na frente do local, também foi danificado com as explosões.

Apesar do tempo que os bandidos tiveram para realizar tentativas, as explosões foram mal sucedidas e os cofres dos caixas permaneceram intactos, sem dispersar as notas contidas ali. De acordo com a 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), equipes da PM realizaram rondas e buscas na localidade ainda na madrugada, mas nenhum suspeito foi localizado.

Susto grande

O CORREIO conversou com alguns moradores da região, que descreveram como foram acordados pelos barulhos das explosões. Nenhum deles quis se identificar por medo de represália. Um morador afirmou que a situação deixou todos em casa aflitos. "Acordei no pulo. Não é todo dia que a gente ouve explosões de madrugada. Por medo, não inventei de sair pra olhar, mas durou muito tempo, não sei dizer quanto", contou.

Uma moradora, que não reside na mesma rua do mercado, disse que foi possível ouvir de longe o que estava acontecendo. "Eu nem moro aqui, moço. Mas lá na minha casa, a gente ouviu sim. Fiquei assustada, fui ver logo as crianças porque, quando aconteceu, a gente não sabia direito o que era. E durou bastante tempo, não era barulho direto, tinha um barulho bem alto em um momento, parava um pouco e depois tinha outra. Só vi mesmo agora de manhã pela TV", explicou.

Sensação de medo

Além do susto na madrugada, o crime reforçou a sensação de insegurança da população. Outro morador afirmou que crimes como este e o constante confronto entre facções têm tirado o sossego de quem mora por lá. "Aqui parece que a gente não tem paz, nunca tem. Quando não é isso, o que deixa todo mundo com medo é o confronto desses caras. Tiroteio pra todo lado, tráfico em todo lugar e agora isso de explodir mercado. Como a gente dorme tranquilo se, de repente, podemos acordar com barulhos como esses? Isso assusta demais", declarou.

A moradora que falou sobre o susto com a ação dos bandidos concordou que não é possível paz com situações como essas acontecendo. "Hoje, foi ali, com explosão. Amanhã pode ser tiroteio entre eles e a gente tá no meio disso tudo. Não tem como não sentir medo. Temos família, filhos, netos, gente com quem nos preocupamos. A situação em Valéria está triste e isso me apavora", afirmou.

Crime recorrente

Este é o 16º ataque em agências ou caixas eletrônicos durante 2020 na Bahia. A maioria dessas ocorrências foram registradas em Salvador. São 14 ataques em território soteropolitano.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro