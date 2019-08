Bandidos explodem carro-forte e trocam tiros com seguranças em Jacobina

Um carro-forte da empresa de transporte de valores Prossegur foi explodido por bandidos enquanto trafegava pela BR-324, próximo a Jacobina, por volta das 11h30 desta sexta-feira (2).

Houve troca de tiros entre os bandidos e os seguranças da empresa, mas até o momento não se sabe se há feridos. Os bandidos fugiram do local da explosão em um veículo Eco Sport, em direção a Capim Grosso.

O delegado coordenador da 16ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Corpin), Antonio Roberto Brito, disse que uma equipe da Polícia Civil já está no local do crime averiguando a situação.

Não se sabe até o momento quantos bandidos estavam na ação, se há feridos ou mortos ou se foi levado algum valor pelos criminosos.

“Estamos verificando o que ocorreu e tomando as ações necessárias de buscas aos bandidos, junto com a PM”, disse o delegado ao CORREIO.