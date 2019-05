Bandidos fazem dezenas de reféns durante ataque a banco em Minas Gerais

Dezenas de pessoas foram feitas reféns durante o ataque a uma agência da Caixa Econômica Federal, na madrugada desta segunda-feira, 20, em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais.

A maioria das vítimas estava em dois ônibus que foram parados em uma avenida e tiveram de ficar ajoelhadas sob a mira de fuzis em uma rotatória enquanto criminosos realizavam o assalto.

De acordo com a polícia, cerca de 20 homens participaram do roubo explodindo dinamites e atirando contra a agência. Depois fugiram em pelo menos cinco carros levando dinheiro e joias, cujos valores não foram revelados.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram detalhes da ação.

A ação teve início por volta de 1h30 na Praça Senador Eduardo Amaral e imagens feitas por moradores de dentro de casas e apartamentos mostram a movimentação dos bandidos.

Houve troca de tiros e depois policiais da cidade e região montaram um grande cerco com o auxílio de um helicóptero, mas até o final da manhã ninguém havia sido preso e também não houve feridos.

Para dificultar as buscas os assaltante fugiram em diferentes direções. Uma parte do bando seguiu pela rodovia BR-459, no sentido de Ipuiuna, que teve o policiamento reforçado. A caça à quadrilha continua em toda a região.