Bandidos invadem bar no Stiep e cliente leva tiro nas costas

Um assalto terminou com um cliente baleado em um bar próximo ao antigo Centro de Convenções, no bairro do Stiep, na noite deste domingo (4). O crime aconteceu por volta das 19h30, na Rua Manoel Joaquim Alves, no Conjunto dos Bancários.

De acordo com informações preliminares colhidas na investigação da Polícia Civil, dois carros se aproximaram do estabelecimento e homens armados desceram do veículo, um deles modelo Chevrolet Agile, cor vinho, anunciando um assalto.

Segundo testemunhas, os criminosos roubavam celulares dos clientes quando houve um disparo. De acordo com a Polícia Militar, um cliente foi atingido nas costas e foi acompanhado por policiais militares e populares até a Unidade de Pronto-Atendimento do Marback. Em seguida, ele foi regulado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre seu estado de saúde.

A PM disse ainda que equipes chegaram a fazer rondas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Um dos veículos roubados utilizados no crime foi encontrado abandonado na região de Armação, na noite de domingo.