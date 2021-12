Bandidos invadem Bradesco do Largo do Tanque pela segunda vez no mês

Criminosos arrombaram e depredaram uma agência do banco Bradesco no Largo do Tanque, na madrugada desta sexta-feira (24). O crime aconteceu por volta das 3h e ninguém ficou ferido.

De acordo com a polícia, os criminosos invadiram a agência e levaram uma televisão. Eles também danificaram duas portas de vidro e parte da estrutura do teto da agência, que já havia sido alvo de bandidos no último dia 6, quando um computador foi furtado.

Não há informações sobre outros equipamentos roubados ou se houve danos aos caixas eletrônicos. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. O Bradesco também não informou se o banco funcionará até 11h, como previsto em escala natalina, ou terá as atividades suspensas.