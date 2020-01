Bandidos invadem casa, matam homem e estupram duas mulheres em Vera Cruz

Seis homens invadiram uma casa, mataram um homem e estupraram duas mulheres nesta sexta-feira (17). As vítimas estavam em um imóvel no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, quando foram surpreendidas pelos criminosos.

Segundo a Polícia Civil, o fato aconteceu na Rua Direta da Gameleira, no bairro residencial do Parque das Mangueiras. Equipes da 24ª Delegacia (Vera Cruz) estão investigando a autoria e motivação do caso, e já ouviram algumas testemunhas. Além disso, rondas policiais são realizadas.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Vera Cruz) atenderam à ocorrência. O homem que morreu foi baleado, mas não foram divulgados mais detalhes sobre o caso, nem o nome da vítima.

“A guarnição isolou a área para que, após o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) fosse chamado, realizasse a perícia e a remoção do corpo”, diz a nota.

Não há informações sobre o horário e o local do sepultamento. Quem tiver informações sobre os criminosos pode ajudar a polícia através do Disque Denúncia pelo telefone (71) 3235-0000 ou 181, ou também de forma on-line. O sigilo é garantido.