Bandidos invadem escola e assaltam professora e alunos em Lauro de Freitas

Foto: Reprodução/Google Street View

Dois alunos e uma professora foram assaltados dentro da Escola Municipal Itamar de Oliveira Rodrigues, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (30).

De acordo com informações da Polícia Civil, que investiga o caso, dois ladrões chegaram à escola de moto e, sem tirar os capacetes, renderam o porteiro. Armados, entraram na instituição, anunciaram o assalto e levaram os celulares de uma professora e dois estudantes adolescentes.

Depois do assalto, a dupla fugiu da escola na moto. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que policiais da 52ª Companhia Independente da PM (CIPM/Lauro de Freitas) foram acionados com informações de que alunos da escola municipal foram roubados. "Quando chegou ao local, a guarnição constatou o fato. Equipes da 52ª CIPM realizaram rondas e buscas na região a procura de suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso".

A diretora da escola e as três vítimas já foram ouvidos na delegacia, onde foi registrado o roubo.

A secretária de Educação do município, Vânia Galvão, confirmou o assalto - que classificou como um fato isolado, e informou que se reuniu com membros da escola na própria terça-feira, para garantir que as aulas serão retomadas normalmente nesta quinta (1º).

"Conversamos com eles para garantir que todos terão segurança. Estamos colocando mais proteção, reforçando a ronda escolar, É uma escola segura e isso não corre habitualmente, foi uma fatalidade que não tem como prever, mas vamos reforçar ainda mais a segurança".

Sobre o assunto, a PM disse que "as viaturas cumprem diariamente um roteiro estabelecido com base nos pontos sensíveis, inclusive escolas nos diversos bairros de Salvador e Região Metropolitana".

Vânia disse ainda que o local possui câmeras de segurança.

O CORREIO tentou contato com a instituição de ensino, sem sucesso, já que o local não teve aula nesta quarta-feira (31), por conta das comemorações aos 57 anos de Emancipação Política de Lauro de Freitas.