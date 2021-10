Bandidos levam maquinários de empresa de mineração avaliados em R$ 300 mil

Quatro criminosos fortemente armados renderam o vigilante de uma empresa de mineração, localizada na cidade de Encruzilhada, na divisa entre a Bahia e Minas Gerais, anunciaram o assalto e levaram vários equipamentos da mineradora, no último domingo (3). Os bens roubados estão avaliados em R$ 300 mil. Eles foram recuperados por policiais rodoviários federal, na última terça-feira (5), em Texeira de Freitas.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, os bens roubados foram embarcados em um veículo de passeio e em um caminhão, ambos de cor branca. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os agentes faziam fiscalização no trecho, e na altura do quilômetro 859 da BR 101, avistaram uma carreta com características semelhantes a utilizada no crime. "A equipe deu ordem de parada e ao fazer a vistoria no compartimento de carga encontraram os equipamentos e maquinários roubados da empresa", diz, em nota.

A PRF informou ainda que, ao ser questionado, o motorista de 23 anos informou desconhecer a origem criminosa da carga. Disse ainda que é apenas funcionário da empresa proprietária do caminhão e que recebeu a incumbência de realizar o transporte das mercadorias da cidade de Encruzilhada (BA) até o estado do Espírito Santo.

Ele também relatou que recebeu um dinheiro ‘extra’ pelo serviço. Os equipamentos roubados, demais objetos e o preso, foram apresentados a autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos cabíveis.