Bandidos rendem vigilante e roubam canteiro de obras no Imbuí

A obra de um edifício residencial foi assaltada na madrugada desta terça-feira (17), no bairro do Imbuí. O crime aconteceu no Gran Reserva Alto do Imbuí, na Rua das Patativas.

O vigilante que trabalhava no local foi rendido pelos bandidos. Segundo informações da TV Bahia, foi roubada uma carga de fiação de cobre e equipamentos usados na obra.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 39ª CIPM esteve no local, conversou com o vigilante e fez rondas na região em busca dos suspeitos, mas ninguém foi preso.

A Polícia Civil informou que os responsáveis pela obra ainda não registraram boletim de ocorrência.