Bandidos roubam cabos e causam apagão nos semáforos na Avenida ACM

Quem costuma transitar pela Avenida ACM teve bastante dor de cabeça na manhã deste sábado (27). Isso porque os semáforos da via principal, em ambos os sentidos (Rio Vermelho e Paralela), estavam totalmente apagados.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o apagão ocorreu porque bandidos furtaram, durante a madrugada, 100 metros de cabos do conjunto semafórico do local, na região do Hiper Posto.

Uma equipe de manutenção do órgão de trânsito foi até o local para realizar os devidos reparos. Além disso, agentes auxiliaram na organização do trânsito, que não chegou a ficar congestionado.