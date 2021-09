Bandidos roubam moradores durante arrastão em praça do Rio Vermelho

Um arrastão no começo da noite do domingo (26) assustou moradores do Morro das Vivendas, no Rio Vermelho. De acordo com testemunhas, uma dupla de ladrões chegou a pé pela Rua Rodrigo Argolo e assaltou os frequentadores de uma barraca.

Em seguida, os ladrões ainda saquearam as pessoas que rezavam no altar da Mãe Rainha de Schoenstatt, localizado na praça, provocando pânico e correria das crianças que brincavam no primeiro fim de semana da primavera. Nem mesmo itens de um cachorródromo que fica no local foram perdoados.

Depois do arrastão a dupla de assaltantes fugiu pela escadaria que liga a Rua Francisco Rosa à Rua Ipirá. Os moradores, assustados, se queixam da violência, destacando que é o segundo assalto em menos de trinta dias na praça.

Em nota, a Polícia Militar diz que depois das últimas ocorrências de violência no local o policiamento foi intensificado pela 12ª CIPM (Rio Vermelho). A comandante da unidade, major Érica Patrícia, já agendou uma reunião com síndicos e moradores. A ideia diz a PM, é "traçarem juntos estratégias que contribuam para o aprimoramento do trabalho da polícia".

A 12ª realizou rondas na região para localizar os suspeitos, mas eles não foram encontrados. O policiamento no local segue com o emprego de viaturas e motocicletas em rondas e o apoio do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto).

A orientação da PM é para que as vítimas registrem queixa na delegacia do bairro, para ajudar na organização de uma estratégia de segurança pública. Procurada, a Polícia Civil diz que não localizou ocorrência sobre o caso.