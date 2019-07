Bandidos usam dois guindastes para tentar roubar caixa d'água no Rio; assista

No comando de dois guindastes, um grupo de criminosos tentou roubar a caixa d'água de um condomínio do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3). Os homens foram flagrados pelo helicóptero da TV Globo e, após perceberem que estavam sendo filmados, fugiram.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação confirmou a tentativa de roubo. A Polícia Militar informou que foi acionada e foi ao local para apurar a ocorrência.

Moradores do condomínio denunciaram a ação. Segundo eles, os ladrões levaram os dois equipamentos para acessar a parte alta da torre do reservatório. Até um maçarico foi usado para tentar cortar um pedaço do reservatório.

Veja a cena:



GENTE! moradores de um condomínio do Minha Casa minha vida em Triagem chamaram o Globocop do RJTV para filmar uma quadrilha que encostou um guindaste e tava ROUBANDO A CAIXA D'ÁGUA do condomínio!!#aovivaço #rjtv pic.twitter.com/3QFMEMR1Vn — Andreia (@DeiaCardoso) 3 de julho de 2019

De acordo com a empresa de guindastes contratada, o serviço foi alugado de maneira legal, com toda a documentação e o pagamento foi feito regularmente. O dono da empresa não informou a identidade de quem contratou o serviço.

Foto: Reprodução/TV Globo

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que um batalhão foi acionado para checar denúncia no condomínio Morar Carioca, em Triagem, na Zona Norte. Equipes foram enviadas para o local. A ocorrência ainda estava em andamento quando a reportagem foi publicada.