Banhistas são assaltados na Prainha do MAM

Bandidos assaltaram banhistas que curtiam o fim de tarde na praia do Museu de Arte Moderna (MAM), na Avenida Contorno, nesta quarta-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 18h, policiais militares do 18º Batalhão da PM receberam a denúncia por parte de frequentadores do MAM, informando que eles foram vítimas de roubo.

Ao chegar ao local, a polícia conversou com populares, que informaram que criminosos armados com facas invadiram a praia, roubaram aparelhos celulares dos banhistas e fugiram em seguida.

Uma das pessoas que passava pelo local e preferiu não se identificar informou ao CORREIO que as vítimas eram turistas, que informaram que foram abordadas por três criminosos.

Ainda segundo a PM, os policiais orientaram e encaminharam as vítimas para a delegacia, onde foi registrada a ocorrência. Viaturas chegaram a fazer rondas na região, mas os criminosos não foram localizados e, até o momento, ninguém foi preso. Não há informações sobre para qual delegacia os banhistas foram levados.

Procurada, a Polícia Civil informou ainda não ter sido acionada para investigar o caso.