Bar cria fundo para ajudar bartenders da casa durante a pandemia

O LarriBar, no Garcia, está com suas atividades suspensas desde o início da quarentena, em março. Com objetivo de dar suporte ao time de bartenders da casa, além de manutenção do espaço. O bar balcão, da mesma família do restaurante Larriquerri, criou um fundo de apoio no Catarse (plataforma de crowdfunding), com objetivo de dar suporte ao time de bartenders da casa, além de ajudar na manutenção do espaço.

"Em toda a nossa trajetória, reunimos clientes fiéis que se transformaram em uma verdadeira família com o mesmo propósito de construir a história de um bar que foge do óbvio e é repleto de magia", resume Gabriel Guerra, sócio e bartender, que conta com o apoio dos clientes para manter o bar.

O cliente pode comprar diferentes versões de vouchers, batizados com nomes divertidos como Aprendiz de Feiticeiro e O Curioso, o que dá direito a uma cortesia da casa quando for reaberta. Entre as garantias, estão um coquetel da casa, uma camisa, curso de introdução à coquetelaria e até mesmo um drink para chamar de seu. Para ajudar, basta visitar o perfil do LarriBar no Instagram (@larribar).