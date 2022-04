Bar na Gamboa denuncia importunação sexual contra funcionários

O Bar da Mônica, estabelecimento localizado na Gamboa de Baixo, denunciou, nesta segunda-feira (11), constantes situações de importunação e assédio sexual contra os garçons e garçonetes que trabalham no local.

Através de publicação no Instagram, o estabelecimento se pronunciou contra o "volume alarmante de atos de assédio que os colaboradores vem sofrendo diariamente" e afirmou que esse tipo de conduta será respondido com o pedido de retirada do cliente do bar.

"Atos libidinosos como: apalpar as partes íntimas, carícias, excessivos pedidos de telefone, propostas indiscretas, gorjetas intencionadas e beijos roubados. Esses serão tratados como fatores cruciais para convidarmos o indivíduo a deixar o local e acionaremos os órgãos competentes", diz a nota.

A postagem, que ganhou visibilidade nas últimas horas, foi uma iniciativa dos próprios funcionários. A sobrinha da dona do local e atendente, Stephanie Arcella, conta que a motivação para a publicação se deu a partir de um acontecimento do último sábado (9). Uma das funcionárias foi acuada por um cliente, que tentou a beijar contra sua vontade quando estava alcoolizado.

Diante da situação, os demais atendentes conseguiram afastar o cliente, e ele não conseguiu encostar na vítima. O caso não chegou a ser levado à Delegacia.

"Nós, funcionários, vivemos na correria, por isso às vezes passam despercebidas as situações de assédio. Até entendermos o que estava acontecendo, demorou. Quando caímos na real, nos reunimos e resolvemos publicar", conta.

"Resolvemos falar sobre isso pela intenção que ele teve, que muitos outros que vem aqui também tem", continua.

Outros casos

Um dos casos relatados por Stephanie aconteceu com um funcionário. "Uma mulher apertou o bumbum dele. É bom falar sobre isso porque às vezes achamos que só homens que podem assediar, e não é o caso", relata. No total, três garçonetes e cinco garçons trabalham no espaço.

"Às vezes a gente vai levar prato na mesa querem pegar na mão, querem pedir numero de telefone, entre outras situações que vamos levando, e não nos damos conta do qual prejudicial é", finaliza.

Importunação sexual é crime, previsto no artigo 215-A do código penal brasileiro, com pena de um a cinco anos de reclusão.