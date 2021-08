Bar no Jardim dos Namorados só libera acesso a clientes vacinados

Com o mote "Se Vacinar é Hype", o Hype Bar, na Vila Jardim dos Namorados, só receberá clientes com comprovante de aplicação de pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Através da ação, o bar temático reforça a importância de cumprir o esquema vacinal para que a população de Salvador possa retomar a rotina.

"Negar a vacina é desrespeitar milhões de vidas perdidas para o vírus e corroborar com o cenário de prejuízos em todo o País. Acreditamos que a vacinação é a única possibilidade de, finalmente, voltarmos às festas e grandes eventos", defende o empresário e DJ Rodrigo Bouzon, criador da marca Hype, que nasceu como festa.



Antes de virar um bar, a Festa Hype trouxe grandes nomes nacionais da cena eletrônica, do funk e do fap para Salvador, como os DJs Kvsh, Cat Dealers, 3030, Kevin o Chris, Bhaskar e Tucho. O bar conta com palco para apresentações musicais, que o público vem acompanhando das mesas; telões para exibição de lutas, jogos e lives; além de sinuca e pebolim.



Programação

Neste fim de semana, o público poderá curtir o som de Forró do Tico (sexta-feira, 20), DJ Guga Meyra e DH8 (sábado, 21) e DJ Pedro Chamusca e Sistema Paggotrap, projeto dos artistas FreeLion, Tainã Troccoli e Salamanka (domingo, 22). O Hype Bar funciona de quinta a domingo, a partir das 16h.