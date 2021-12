Bar viraliza após expor lista de caloteiros na porta: 'Esses foram premiados'

Tão tradicional quanto o cliente caloteiro pedindo para colocar a cerveja "na conta" é o dono do bar cobrando o dinheiro que lhe é devido. Cansado das desculpas e enrolações que seus devedores deram ao longo do ano, o proprietário de um desses estabelecimentos resolveu homenageá-los, expondo na entrada do boteco a lista de "caloteiros premiados de 2021".

O caso aconteceu em boteco em Sorocaba, interior de São Paulo, e viralizou nas redes sociais.

E os homenageados nem podem reclamar. Afinal, o credor anunciou ainda em novembro que tomaria essa iniciativa para incentivar seus clientes rebeldes a abrir o bolso. Conforme prometido, os nomes dos devedores foram expostos na placa nesta semana, o que despertou a curiosidade de um jovem.

Em entrevista ao g1, o estudante Nicolas Pereira Pedroso contou que foi comprar um refrigerante na "Adega do Márcio", que fica no bairro Mineirão, quando viu a placa indicando que seria divulgada a lista.

Por achar a situação engraçada, ele tirou uma foto e publicou em uma página no Facebook, que viralizou.

E o resultado foi efetivo. Após a postagem e exposição na web, alguns caloteiros botaram em dia a conta.

A descrição é objetiva e detalha quanto o estabelecimento recebeu depois do "primeiro aviso". Os nomes que não pagaram e os valores que cada pessoa estava devendo foram colocados em seguida.