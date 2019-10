Baraka é dúvida contra o Sport; Van e Ruy são poupados de treino

Capitão do Vitória, o volante Baraka não tem presença garantida no jogo contra o Sport, quinta-feira (3), às 21h30, na Fonte Nova. Com dor na coxa, o jogador foi substituído no primeiro tempo da derrota por 2x0 contra o Bragantino, no domingo (29) e passará por exame na tarde dessa terça-feira (1) e é dúvida para a partida.

"Fizemos a avaliação médica e constatamos que ele tinha um desconforto além do normal. De forma que ele manteve o tratamento hoje e foi direcionado para realização de imagem. Tem uma suspeita de lesão muscular. Vamos aguardar o exame", afirmou o médico Marcelo Côrtes. Segundo ele, o atleta ainda não está vetado. "Vamos ver como está o exame. Às vezes o atleta mostra um pequeno grau de edema que às vezes temos condições de tratá-lo e recuperá-lo a tempo".

Assim como Baraka, o lateral direito Van e o meia Ruy não participaram do treino comandado por Geninho na Toca do Leão nesta terça-feira. Desgastados fisicamente, eles foram poupados da atividade.

Com 25 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento na 18ª colocação da tabela da Série B. O Sport está em 3º lugar, com 44 pontos.