Baralho do crime recebe novos traficantes e homicidas

Quatro criminosos que atuam em diferentes áreas da capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS) foram inseridos no Baralho do Crime da SSP, ferramenta lúdica que auxilia na localização de suspeitos procurados. Um dos novos integrantes é procurado por homicídio e os outros três por tráfico.

Jaime Oliveira dos Santos, 41 anos, é o novo ‘Seis de Ouros’ do baralho. Segundo a polícia, ele é atuante no Bairro da Paz e está sendo procurado por tráfico de drogas.

Iago Ualisson de Jesus Santana, 20, assumiu a posição de 'Seis de Espadas'. Ele atua na região da Boca do Rio, e está sendo procurado por homicídio.

José Roberto dos Santos Moreno, também chamado de ‘JQ’, ‘Gordo Joaquim’ ou ‘Beto’, 31, e Pablo Carvalho dos Santos, conhecido como ‘Messi’ ou ‘Camisa 10’, 26, foram adicionados no baralho como os novos ‘Quatro de Espadas’ e ‘Dois de Copas’, respectivamente. Eles são investigados por tráfico de drogas.

A Secretaria da Segurança Pública pede que qualquer informação que ajude na captura dos criminosos seja repassada através dos números (71) 3235-0000, para moradores de Salvador e Região Metropolitana, e 181 para o interior, ou no site do Disque Denúncia por meio do ‘Denuncie Aqui’. O anonimato é garantido.