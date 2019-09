Bárbara Borges comemora um ano sem álcool: 'Celebrando a vida'

A atriz Bárbara Borges celebrou no domingo (8) ter completado um ano completamente sóbria.

Ela compartilhou uma selfie e na legenda fez um texto falando sobre sua escolha de parar de beber - hábito que, segundo ela, a "mantinha presa em padrões repetitivos mentais e comportamentais que me traziam sofrimento". Ela contou que sua escolha foi por parar e desde então viu sua vida se transformar.

"Há 1 ano eu deixava pra trás um “eu” meu que não mais me fazia bem e que me mantinha presa em padrões repetitivos mentais e comportamentais que me traziam sofrimento. Há 1 ano eu tive a certeza que não podia seguir adiante", escreveu a atriz.

"Eu escolhi parar. Fechei a porta mesmo pro álcool e pra tudo que me tira a consciência. Essa foi e é a minha escolha. E em 1 ano minha vida vem se transformando e, o que é melhor, eu me sinto profundamente em paz e alinhada com essa decisão. A vida me mostrou novos caminhos e um jardim florido se revelou", escreveu, contando que está indo viajar para participar de uma convenção global sobre óleos essenciais. "Estou muito feliz e celebrando a vida!", finaliza.