Bárbara Borges expõe luta contra o alcoolismo: ‘Não tenho vergonha’

Bárbara Borges resolveu compartilhar sua luta contra o alcoolismo, em 2019, quando já estava há quatro meses sem ingerir bebida alcoólica. Nesta segunda-feira (13), a atriz falou sobre a exposição do problema em entrevista ao podcast “Novela das 9”.

“Passei a observar os exageros e abusos que eu estava vivendo e que estavam trazendo muita angústia e sofrimento. E eu não conseguia sair desse padrão, esse ciclo de estar sempre sofrendo e voltar a fazer o que eu via que me trazia sofrimento. Então, minha relação com o álcool foi se transformando dessa forma”, disse a atriz, que se separou de Pedro Delfino em 2020.

“Antes era só beber e ficar de boa, como todo mundo bebe, brinca e socializa. Só que, durante a maternidade, e eu estava vivendo um momento muito difícil no meu casamento, comecei a observar que tinha alguns abusos. Aí, fiz um post falando que eu estava deixando de lado a minha relação de exagero com o álcool”, relatou a artista de 42 anos.

“Me permito ser vulnerável. Abri esse canal de me mostrar como um ser que está aprendendo, me considero uma aprendiz da vida. Estou aqui me expondo, mostrando minha vulnerabilidade e não tenho vergonha. Consegui entender os meus exageros – e eu tinha até exagero em relação a gastos. E quando você começa a ter problemas com algo que você está em exagero, é o sinalzinho para buscar ajuda. Eu consegui. Essa roda já está girando diferente para mim, então me sinto uma pessoa liberta para falar sobre isso”, acrescentou.