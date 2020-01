Barbeiragem? Ferry bate em atracadouro e assusta passageiros; veja vídeo

Uma contagem regressiva nada convencional marcou a tarde do último domingo (26) para vários passageiros do ferry boat, na chegada ao terminal de São Joaquim, em Salvador. A turma que puxou o coro de “dez, nove, oito...” era talvez a mais descontraída com uma situação que causou pânico em outra galera, diante das seguidas colisões que o ferry Pinheiro deu na contenção do atracadouro e, também, em outra embarcação.

“Esse cara tá maluco”, diz um dos passageiros, ao se referir ao comandante da embarcação, que a muito custo conseguiu encaixar o ferry na gaveta de atracação e acabar com o pânico da galera que temia o pior.

Em nota, a Internacional Travessias, que opera o sistema, informou que “devido às condições de vento e maré elevados, a embarcação Pinheiro, que realizou viagem extra 15:30, saindo de Bom Despacho, encostou em outro ferry no momento da manobra de atracação no terminal São Joaquim”.

Assista.

“O incidente não causou danos às embarcações e também não houve riscos aos passageiros embarcados. O comandante concluiu a atracação e todos foram desembarcados normalmente”, continua o comunicado enviado ao CORREIO.

Em imagens publicadas pelo internauta Marcelo Mendes no Instagram, é possível ver manchas de óleo na água e muita fumaça. “Parece que tá pegando fogo”, diz um passageiro, enquanto outro prevê: “Esse ferry boat não sai mais hoje”.

Apesar dos aparentes danos à embarcação, segundo a Internacional Travessias, a situação não alterou a operação do sistema. Os demais horários de funcionamento não foram afetados e as saídas seguiram ocorrendo de hora em hora.