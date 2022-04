Barbeiro de 23 anos é morto durante assalto no Costa Azul

Um barbeiro foi morto enquanto trabalhava dentro do estabelecimento na Rua Desembargador Manoel Pereira, no bairro do Costa Azul, no final da manhã desta sexta-feira (22).

Yure Moraes Sales, 23 anos, foi baleado durante um assalto à barbearia, segundo as primeiras informações, informou a Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local ao ser informada do crime. Testemunhas contaram que pelo menos dois participaram da ação, chegando em um carro HB20 de cor prata, desceram e anunciaram o assalto. O celular de um cliente foi levado pelos bandidos, que depois atiraram no barbeiro.

Yure chegou a ser socorrido por moradores da região para o Posto de Saúde do Marback, mas acabou morrendo.A equipe da PM fez buscas na área, mas não encontrou nenhum suspeito.

A Polícia Civil investiga o caso.