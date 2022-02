Barbeiro Luan é solto da prisão após 4 meses; ele responde em liberdade

O barbeiro Luan Bruno Barbosa Lopes, de 23 anos, saiu da Cadeia Pública de Salvador, em Mata Escura, pela porta principal, após 4 meses preso. Desde 22 de setembro de 2021, ele responde à acusação de assalto a um restaurante no Rio Vermelho. Desde esse dia, ele e a família reafirmam a inocência do jovem, que agora responde o processo em liberdade.

"Muito feliz, voltei para casa finalmente, e agora estou comemorando. Fui espancado por delegado, e agentes da penitenciária para confessar um crime que nunca cometi", afirma.

A soltura foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), com parecer favorável do Ministério Público (MP-BA), após um pedido de revogação da prisão preventiva, solicitado pela defesa do barbeiro na última quarta-feira (2).

Como medida cautelar, ele tem a obrigação de comparecer a cada dois meses no cartório da 3ª Vara Criminal.

"Sempre disse que meu filho era inocente, e tenho lutado para mostrar isso para as pessoas", se emociona Gerson Lopes.

Durante o período em que Luan ficou detido, familiares e amigos fizeram diversos protestos na cidade.

Além de alegar que o seu filho foi espancado para confessar participação no assalto, o comerciário afirmou que, no dia em que foi até a delegacia após a prisão do barbeiro, um agente teria o ameaçado de “maneira grosseira”, tentando coagi-lo para não ir até a Corregedoria da Polícia Civil com denúncias contra os policiais que prenderam seu filho.

Durante esse período, Gerson ainda conta que, em depoimento à Polícia Civil, tanto o dono do restaurante como os reais assaltantes afirmaram que Luan nada tem a ver com o crime.

Mas a saga ainda não terminou. Ainda haverá a audiência onde será decidida a inocência ou condenação de Luan, em data a ser definida. Além disso, os estragos também são psicológicos. Luan afirmou que fechou a barbearia, e não pretende retomar os trabalhos no local, com medo de ameaças.

"Fechei, e agora vou continuar a procurar outros trabalhos, em outros lugares, como barbeiro, correr atrás", conta.

Lembre o caso

Luan foi preso acusado de ter participado de um assalto a um restaurante no bairro do Rio Vermelho, no dia 22 de setembro. Em documento sobre o caso, a polícia diz que o barbeiro admitiu ter participado de um assalto. Ele foi preso em flagrante e levado para a 7ª Delegacia, acompanhado por familiares e advogados.

"Um revólver calibre 38 e pertences das vítimas foram apreendidos com ele, que confessou o envolvimento no crime e foi autuado por roubo. Após ser submetido a exame de lesões corporais, o homem foi encaminhado para audiência de custódia, onde teve o flagrante convertido em prisão preventiva e permanece à disposição da Justiça", diz o documento da polícia.

A família contestou a versão dos policiais. Segundo uma familiar do jovem identificada como Luciana Barbosa, ele estava almoçando no dia do crime quando foi chamado por um cliente para fazer um corte de cabelo. "Ele largou o prato de comida e foi abrir a barbearia para cortar o cabelo do cliente. Quando chegou lá, a polícia pegou ele e levou. Disse que ele roubou e ele negou", declarou em entrevista à TV Bahia.

O pai do jovem também afirmou que o filho foi agredido na delegacia e forçado a confessar um crime que não cometeu. "As pessoas conduziram ele para a delegacia e, chegando lá, espancaram ele para poder ele dizer que tinha participado do assalto. A família espera justiça", disse na época.

Familiares de Luan chegaram a fazer protesto na Av. Juracy Magalhães pedindo a soltura do barbeiro e até protocolaram um pedido de habeas corpus para a liberação do jovem, que está em custódia há mais de um mês.