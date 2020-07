Bares cheios no Rio geram críticas nas redes sociais; veja fotos e vídeos

Movimentação em frente a bares no bairro do Leblon, no Rio (Foto: Reprodução/Twitter)

A primeira noite de reabertura dos bares e restaurantes no Rio de Janeiro, com permissão da prefeitura, causou preocupação diante do avanço da pandemia da covid-19 na cidade. Nesta quinta-feira (2), vários estabelecimentos cheios, sem distanciamento social adequado e poucas pessoas com máscara.

O bar Boa Praça, no bairro do Leblon – uma das regiões mais ricas da capital fluminense –, por exemplo, ficou cheio e alguns frequentadores chegaram a comemorar a reabertura, xingando o vírus e dando “adeus” à pandemia.

“Tudo voltando ao normal, graças a Deus. Vai tomar no c* máscara e vai tomar no c*, corona”, diz um frequentador, numa filmagem da área externa do boteco – o atendimento na rua é uma das condições previstas no protocolo de flexibilização da quarentena aprovado pelo prefeito Marcelo Crivella.

Enquanto isso no Leblon, Rio de Janeiro, no bar Boa Praça, o discurso e as atitudes bolsonaristas seguem soltas no meio de uma pandemia. Garçons usando máscaras e praticamente nenhum cliente no vídeo usando.



(Recebi de um amigo meu) pic.twitter.com/2mdDwHcRNA — Julia Pitaluga (@juliapitaluga) July 3, 2020 As imagens geraram uma avalanche de críticas nas redes sociais. Internautas lembraram que o Rio ainda precisa intensificar o isolamento social por conta do estágio da pandemia na cidade, onde 6.689 já morreram vítimas da covid-19. Somente nesta quinta foram 736 novos casos confirmados da doença, com 71 mortes em 24 horas, totalizando 58.615 infecções desde o início da pandemia. Confira algumas reações. Realmente o brasileiro é uma aberração. Com abertura dos bares hoje, olhem só a Rua Dias Ferreira no Leblon. Inacreditável. Falta de respeito com o próximo. Assim vamos retomar a estaca zero. Triste! pic.twitter.com/wB8KHcVV1R — Cadu Dutra (@cadu_dutra) July 3, 2020 Rio de Janeiro no primeiro dia depois da descoberta da cura do Coronavirus



Mentira!!!

Isso é hoje! 2 de Julho.

Os casos da maior pandemia do século não param de crescer.

Mas o Leblon nesse momento está assimpic.twitter.com/vHijkIg52N — Pedro Machado (@pegoncalves) July 3, 2020 Jornalistas dos EUA e Europa, sabendo que moro no Leblon, me enviam fotos e perguntando se é verdade que isso está acontecendo no país que é 2o lugar em mortos pela COVID-19.

Essa gente que ali está representa o porque de estarmos nessa situação deprimente. — André Fran (@andrefran) July 3, 2020 A aglomeração de gente em bares do Leblon, que acabo de ver por aqui, é coisa de uma elite que naturaliza a morte dos outros - percebidos como "sobras viventes" descartáveis do sistema - e ao mesmo tempo delira, com triunfalismo ignorante, que é imortal. — LUIZ ANTONIO SIMAS (@simas_luiz) July 3, 2020 Inacreditáveis os inúmeros registros que tô recebendo de bares apinhados de gente no Leblon (e imagino tb que em mts outros bares do Rio)! Aglomeração, muita gente sem máscara... mais de 60 mil mortos no país e mais de 10 mil só no estado do RJ! Inacreditável! pic.twitter.com/J2S970HUNF — Bárbara Carvalho (@bcarvalhorep) July 3, 2020 Mais um vídeo do Leblon, na Rua Dias Ferreira.



Medidas

No Instagram, o bar Boa Praça afirmou que está adotando novas regras diante do ainda presente risco de contágio. “Com a autorização governamental para funcionamento controlado dos bares decidimos voltar a operar. Para isso, modificamos alguns dos nossos protocolos de atendimento e serviço”, diz o texto na rede social, que ainda acrescenta que estão sendo tomados cuidados com a “biossegurança e limpeza”, além de “medidas adicionais” visando proteger clientes e colaboradores.

Além do Boa Praça, outros bares também abriram e ficaram cheios na Rua Dias Ferreira.

Balanço

O estado do Rio de Janeiro registrou 116.823 casos e 10.332 mortes por covid-19, desde o início da pandemia, em meados de março. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (2) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). São mais 1.545 infectados e 134 óbitos registrados nas 24 horas entre o boletim divulgado ontem e o de hoje. Há outros 988 óbitos em investigação e 95.028 pacientes se recuperaram da doença.

A capital lidera o número de casos, com 58.615 infectados, ou 50,1% do total no estado. Entre os demais municípios com maior número de casos, estão Niterói (6.377), São Gonçalo (5.103), Nova Iguaçu (3.376), Duque de Caxias (3.239), Itaboraí (2.562), Macaé (2.404), Angra dos Reis (2.261), Campos dos Goytacazes (1.959), Volta Redonda (1.825), Queimados (1.724), São João de Meriti (1.712), Magé (1.663), Belford Roxo (1.486), Itaguaí (1.452), Maricá (1.359), Teresópolis (1.060), Cabo Frio (922) Itaperuna (891) e Petrópolis (846).

O número de mortos também é maior na capital, com 6.689 casos, ou 64,7% do total no estado. Em seguida, entre os municípios com maior número de óbitos, aparecem São Gonçalo (457), Duque de Caxias (448), Nova Iguaçu (350), São João de Meriti (226), Niterói (208), Belford Roxo (180), Magé (135), Itaboraí (128), Mesquita (109), Campos dos Goytacazes (107), Petrópolis (93), Angra dos Reis (86), Nilópolis (82), Itaguaí (79), Macaé (79), Volta Redonda (62), Maricá (56), Teresópolis (49) e Cabo Frio (44).