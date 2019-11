Bares de Salvador dão 13% de desconto para comemorar 'Lula livre'

A senha do wi-fi do bar Velho Espanha, nos Barris, já dá uma dica do posicionamento político do espaço: “2016foigolpe”. Com mais de 100 anos de funcionamento, o tradicional reduto da esquerda no Centro de Salvador, bem em frente à Biblioteca Pública dos Barris, vai ficar pequeno para comemorar a soltura do ex-presidente Lula, que deixou a sede da Polícia Federal, em Curitiba (PR), no final da tarde desta sexta-feira (8).

Lulo-petistas e até clientes do campo político oposto poderão consumir no local, nesta noite, com 13% de desconto. “Isso mesmo! No dia em que @lulaoficial for solto e o estado democrático de direito voltar a ser respeitado, todos os itens do bar sairão com 13% de desconto. (...) Vamo se abraçar, porque o amor e a boemia são revolucionários”, anunciaram os perfis oficiais do Velho Espanha nas redes sociais.

Arthur Daltro, um dos sócios do bar, explica a promoção. "O Velho Espanha tem um posicionamento político ligado às questões sociais. Entendemos que a prisão dele é uma prisão política, enviesada, e a gente tava sedento de que fosse designado a Lula um julgamento justo. Ainda é um primeiro passo, mas diante da expectativa social, a gente decidiu simbolicamente dar o desconto, e se abraçar nesse momento, pra celebrar junto", diz ele, ainda surpreso com a repercussão da promoção.

Os descontos valem para todos os itens do cardápio, e ainda terá uma atração musical surpresa.

Litrão na promoção

Já no Rio Vermelho, bairro que também é um dos redutos esquerdistas da cidade, o bar Choperia Salvador, na Rua Borges dos Reis, já disponibilizou seu estoque de chopes de 1 litro para a clientela que, em sua maioria, deve comemorar a soltura de Lula.

"A gente teve a ideia e discutimos um pouco sobre ela, se era interessante se posicionar tão na cara sobre isso. Mas eu e meu sócio temos posicionamento de esquerda, então decidimos fazer. Isso não quer dizer que a gente não aceite pessoas de outras ideologias e partidos. Somos sempre a favor da democracia e que todos convivam em harmonia", comentou Fábio Dias, um dos sócios-diretores da Choperia Salvador.

A promoção vale apenas para os chopes 'litrão', principal produto da casa, que abre as portas aos lulistas e agregados a partir das 18h.

Perto dali, no Largo de Santana (Largo de Dinha), grupos de esquerda também organizam uma comemoração pela soltura do ex-líder do Executivo nacional, que contará com NanoTrio e outros artistas. A concentração foi marcada para começar às 17h.

Soltura

Na tarde desta sexta, o juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, aceitou o pedido da defesa do petista e o autorizou a deixar a prisão. Os advogados pediram a soltura do petista depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a prisão após condenação em segunda instância.

Condenado em duas instâncias no caso do triplex, Lula ficou 1 ano e 7 meses preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) de Curitiba. Agora, ele terá o direito de recorrer em liberdade e só vai voltar a cumprir a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias após o trânsito em julgado.