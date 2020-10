Bares e restaurantes de Salvador podem estender o funcionamento até meia-noite

Os bares, restaurantes, e lanchonetes de Salvador tiveram o horário de funcionamento ampliado. Nesta sexta-feira (2), a prefeitura autorizou esses espaços a estenderem o horário de fechamento até a meia-noite, antes era preciso baixar as portas às 23h.

Durante a inauguração de uma estação esportiva no bairro de São Marcos, nesta sexta-feira, o prefeito ACM Neto explicou que esses estabelecimentos podem receber clientes até uma hora antes do fechamento e que a quantidade de pessoas por mesa também foi ampliada. Antes, era permitido apenas seis clientes, agora são oito, mantendo todas as medidas de distanciamento social e higienização estabelecidas no protocolo setorial.

"O distanciamento entre as mesas não muda. Da mesma forma que não muda a obrigatoriedade do uso da máscara toda vez que a pessoa se levantar da mesa e for ao banheiro ou for até a porta do bar e do restaurante. O distanciamento entre as mesas continua o mesmo. As regras de higienização continuam as mesmas", afirmou.

O horário de funcionamento dos shoppings centers também foi ampliado. Atualmente, eles estavam operando das 12h às 20h. Agora, será das 11h às 21h. O uso do estacionamento que estava limitado a 50% das vagas foi estendido para 100%.

Já as lojas de rua vão poder abrir das 10h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h, aos domingos, e 100% dos estacionamentos podem ser ocupado. Antes, esses estabelecimentos estavam autorizados a abrir apenas de segunda a sábado, das 10h às 16h, com 50% das vagas para veículos.