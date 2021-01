Barões da Pisadinha tiveram música mais tocada no mundo no Réveillon

Direto de Heliópolis, no nordeste baiano, para o topo da Deezer. A dupla Barões da Pisadinha teve a música mais tocada no mundo durante a virada para 2021. Segundo levantamento do site Splash, a canção Recairei, tocada por Rodrigo Barão e Felipe Barão, foi a mais executada na plataforma de streaming na meia-noite do dia 31 de dezembro, a frente de Blinding Lights de The Weeknd, e Basta Você Me Ligar, também dos irmãos baianos.

O duo, recordista nas plataformas de streamings (sexto lugar entre os artistas mais ouvidos no Spotify esse ano), além de já aparecerem entre os mais tocados também nas rádios brasileiras, também aparecem no topo cinco nacional. Recairei ficou atrás apenas de Tarcísio do Acordeon, com o sucesso Meia Noite (Você Tem Meu WhatsApp), entre 23h55 às 00h15. Tambéma parecem na lista Gusttavo Lima e Marília Mendonça.

Top 5 músicas mais tocadas no Brasil no dia 31/12:

Meia Noite (Você Tem Meu Whatsapp) - Tarcísio do Acordeon

Recairei - Os Barões da Pisadinha

Amor ou Litrão - Petter Ferraz e Menor Nico

Basta Você Me Ligar - Os Barões da Pisadinha

Ele É Ele, Eu Sou Eu - Wesley Safadão e Barões da Pisadinha

Top 5 músicas mais tocadas no mundo em 31/12 e 01/01:

Recairei - Os Barões da Pisadinha

Blinding Lights - The Weeknd

Basta Você Me Ligar - Os Barões da Pisadinha

Amor ou Litrão - Petter Ferraz e Menor Nico

Ele É Ele, Eu Sou Eu - Wesley Safadão e Os Barões da Pisadinha

Top 5 músicas mais tocadas no Brasil no dia 1/1:

Recairei - Os Barões da Pisadinha

Basta Você Me Ligar - Os Barões da Pisadinha

Amor ou Litrão - Petter Ferraz e Menor Nico

Ele É Ele, Eu Sou Eu - Wesley Safadão e Barões da Pisadinha

Meia Noite (Você tem meu whatsapp) - Tarcísio do Acordeon

Top 5 artistas mais tocadas no Brasil no dia 1/1:

Os Barões da Pisadinha

Gusttavo Lima

Marília Mendonça

Wesley Safadão

Xand Avião