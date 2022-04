Barra de ferro despenca de obra do metrô em Salvador e atinge motociclista

Um rodoviário foi atingido por uma barra de ferro que despencou da obra do metrô em um trecho de obras do balanço sucessivo 1, na BR-324, em Salvador, na quarta-feira (13). A vítima, identificada como Fernando Santos, seguia para o trabalho quando o material caiu.

Fernando sofreu múltiplas lesões, foi internado, mas já recebeu alta médica. A irmã da vítima, Graciane Santos, contou que, mesmo após medicado, o irmão ainda está com muita dor. "Ele sofreu lesões nos braços, pernas, mãos e cotovelos e terá de fazer cirurgia em uma das mãos, além de sentir uma dor intensa na região da costela", afirmou.

O Consórcio Metrô Tramo III, responsável pelas obras, destacou que já está realizando uma investigação criteriosa para entender as condições e causas do possível acidente e tomar as eventuais providências. "O Consórcio também afirma que está monitorando a condição de saúde do motociclista em questão e oferecendo toda a assistência necessária, tanto para o conserto de sua moto quanto para o ressarcimento dos custos médicos", ressaltou a empresa por meio de nota.

Graciane confirmou que a empresa esteve no hospital e disse que a família poderia entrar em contato caso precisasse de algo, mas, segundo ela, eles deveriam ter feito e repassado algum valor para as despesas iniciais. "Estamos gastando com medicação, transporte por aplicativo e alimentação na rua. Desde ontem que estamos nessa luta", concluiu.

Fernando se recupera em casa e foi até a delegacia prestar queixa contra a empresa nesta quinta-feira (14).