Barra recebe segunda edição do Sou Verão

Depois do sucesso da estreia, no último sábado (8), quando 108 pessoas foram curtir gratuitamente as atividades esportivas do Sou Verão na praia de São Tomé de Paripe, o projeto realizado pelo CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Água Mineral Frésca chega no próximo sábado, 15, na Barra. As tendas estarão montadas no Porto e Farol, dois dos principais pontos turísticos de Salvador. Nelas, o público poderá se inscrever para se divertir com futevôlei, patins, skate longboard, stand up paddle e a novidade: canoa havaiana.

"O CORREIO sempre cria eventos inclusivos, como o Agenda Bahia e o Afro Fashion Day, que envolvem a população de Salvador. No Sou Verão, o foco é o esporte e, mais uma vez, o público é beneficiado por ter acesso gratuito a atividades que são a cara da estação, como a canoa havaiana, sucesso dessa temporada”, afirma Fábio Góis, Gerente de Marketing e Mídias Digitais do Correio.

“Outro destaque do Sou Verão é a valorização da orla de Salvador e pontos turísticos da cidade, como o Farol e o Porto da Barra. Esse ano, retornamos à Paripe, que recebeu o projeto em 2015. Vamos ocupar 1 quilômetro de praia e uma das praças principais de lá”, acrescenta o executivo.

A temporada do projeto segue até 26 de janeiro, sempre aos sábados, das 8h as 12h, gratuitamente. Só precisa levar um documento de identificação com foto e se inscrever na hora. Menores de idade devem estar acompanhados de um adulto. O Sou Verão vai seguir o seguinte calendário: 22/12 - Paripe, 29/12 - Barra, 5/1 - Barra, 12/1 - Paripe, 19/1 - Barra e 26/1 - Paripe.