Barrada na Record por testar positivo para covid-19, Lary Bottino é vista em balada

Poucas horas após ser barrada em um programa da Record News por testar positivo para covid-19, a ex-Fazenda Lary Botino foi vista curtindo uma balada em São Paulo com amigas do “De Férias Com o Ex”, reality que já participou duas vezes. As informações são de Gabriel Perline, do portal iG.

Ainda segundo o site, a influencer chegou na emissora antes das 22h e realizou o teste no camarim e o resultado apontou positivo para covid-19. “Essa é a quarta vez que eu pego Covid”, teria dito ela ao receber a informação, de acordo com o colunista.

Através do stories de seu perfil do Instagram a ex-peoa reclama de dores no corpo e alguns vídeos depois aparece curtindo na balada. Veja: