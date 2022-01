Barrados: 700 pessoas são impedidas de entrar na orla da Barra sem máscara

Eles já estão de volta à Barra e, no primeiro dia, já mostraram sua eficácia. Em cinco horas, os portais instalados na orla da Barra para fiscalizar o uso de máscaras barrou 700 pessoas. Os pedestres foram abordados nos três pórticos que ficam entre o trecho do Barra Center e do Porto da Barra.

"Muita gente sem máscara. Das 7h até às 12h, já distribuímos 700 máscaras. Algumas pessoas alegaram que relaxaram. A grande maioria não se opôs e usou as nossas máscaras. Teve uma quantidade muito pequena que reclamou do retorno das barreiras, mas teve que usar a proteção se quisesse para continuar na orla", declarou o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência do Município, Maurício Lima, na manhã desta sexta (28).

A retomada dos pórticos foi uma decisão do prefeito Bruno Reis, anunciada na quinta-feira (27), num pacote de medidas prevenção e proteção à vida diante do avanço da variante ômicron em Salvador, e dos recentes casos de aglomerações registrados na Barra . "Muitos já tomaram a segunda dose da vacina, alguns já pegaram covid-19 pela segunda vez, aí acreditam que a pandemia acabou, ou que já está imune. Mas ainda temos que conscientizar essas pessoas, e é o que vamos fazer em relação à Barra", disse o prefeito.

A volta dos pórticos é marcada com uma quantidade expressiva de pessoas sem máscaras

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O sistema de pórticos controla o acesso das pessoas no calçadão e na faixa de areia. São observadas questões como acúmulo exagerado de pessoas num mesmo trecho, distanciamento social e o uso de máscara.

A retomada das barreiras agradou a estudante Amanda Gonzaga, 28 anos. "A pandemia ainda está rolando. Estávamos no Farol e ficamos chocados com a quantidade de pessoas sem máscaras. Parecia que tudo tinha acabado, que não havia mais riscos", disse ela, ao lado do namorado, o músico Ivan Quintana, 28. "Estamos com as nossas vacinas em dia e, mesmo assim, tivemos covid há semanas. Foi leve por causa da vacinação, mas, apesar disso, só saímos protegidos", declarou ele.

A funcionária pública federal Lorena Lima, 37, não teve problema para continuar caminhando na orla após um banho de mar, porque ela não abre mão do uso da máscara. "Acho super importante essa medida, porque as pessoas estão na ilusão de que a pandemia acabou. Eu já tomei as três doses da vacina e desde que a pandemia começou, eu só saio de casa com a máscara. Por causa da ômicron, tenho evitado ir a locais movimentados porque algumas pessoas não estão usando a proteção. Por exemplo, evito ir aos mercados. Continuo comprando pelo serviço delivery", relatou.

Se Lorena leva a sério o uso da máscara, o professor universitário Rodrigo Estrela, 30, nem tanto. Ele corria desprotegido entre o Farol da Barra e o Barra Center. "Estava até comentando com o meu amigo que a máscara tem a simbologia importante porque remete à pandemia que ainda estamos enfrentando. Estou errado em não usá-la, mas acredito que estou em menor risco pelo fato de estar num ambiente aberto", declarou.

Segundo a prefeitura, nos pórticos são distribuídas máscaras de proteção e, diariamente, ocorrem ações de higienização no local. Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) estão de prontidão para fiscalizar, orientar e, se necessário, coibir o descumprimento dos decretos municipais, de sexta a domingo, das 7h às 19h.