Barragens se rompem, e Bahia chega a 18 mortos após chuvas

Os alagamentos e deslizamentos provocados pela chuva já causaram a morte de 18 pessoas e deixaram outras 286 feridas na Bahia. Ao todo, 37 cidades foram afetadas. A Defesa Civil do estado e as prefeituras das cidades atingidas informaram neste domingo (26) que são quase 4,2 mil desabrigados e mais de 11,2 mil desalojados.

O corpo de Olivan Alves Mota, 60 anos, dono de uma balsa, foi encontrado neste domingo (26) no Rio das Contas, na cidade de Aureliano Leal.

Barragens rompidas e alagamentos

As barragens de Iguá, localizada em Vitória da Conquista, e outra em Jussiape se romperam e deixaram regiões inteiras debaixo d'água.

No Vale do Jiquiriçá, o Rio Jiquiriçá transbordou, deixando cidades do entorno completamente alagadas. Em Ubaíra, a força do rio arrastou veículos e casas, deixando pessoas desabrigadas. Ao menos 16 casas foram abaixo.

"Acabei de receber novo levantamento e temos, neste momento, 37 cidades fortemente atingidas pelas chuvas. Visitei Itabuna e Itajuípe e as imagens são muito fortes. Na história recente da Bahia, não lembro de tragédia tão grande", disse Rui costa.

Cidades isoladas

A estrada que liga a cidade à Itaquara está fechada por conta da grande quantidade de água no local. Uma árvore caída na BR-420 impossibilitou o acesso entre os municípios de Jiquiriçá e Mutuípe. Os dois municípios sofrem as consequências das intensas chuvas.

Um desabamento de pedras em diversos pontos da BR-430/BA, entre os municípios de Caetité e Igaporã, no Centro-Sul do Estado, causou a interdição completa do tráfego na rodovia na tarde desta sábado (25).

Outros rodovias federais que cortam a Bahia também passaram por interdição. Confira a situação em outros rodovias neste domingo (26):

BR-101/BA:

No km 465, município de Itabuna, o tráfego está totalmente interditado. Já no km 485, município de Itajuípe, e km 660, município de Itabepi, o tráfego está parcialmente interditado.

BR-415/BA:

Devido alagamentos nas pistas no estado da Bahia, o km 50, no município de Itabuna e o km 30, no município de Ilhéus, estão totalmente interditados.

BR-330/BA:

No km 792, município de Jequié, o tráfego de veículos se encontra totalmente interditado. No km 830, município de Ubatã, a rodovia está totalmente interditada com rota de desvio pelo município de Ubatuba.

BR-420/BA:

Devido risco de queda de ponte, o tráfego no km 422, no município de Lages, está totalmente interditado.

Mais chuvas

Nas áreas mais graves, existe a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora.

De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A Defesa Civil Nacional já liberou R$ 17,5 milhões aos municípios baianos afetados pelas chuvas para ações de resposta ao desastre natural e reconstrução de infraestrutura danificada.

Situação de emergência após chuvas

1. Alcobaça

2. Amargosa

3. Amélia Rodrigues

4. Anagé

5. Andaraí

6. Apuarema

7. Baixa grande

8. Belmonte

9. Boa Vista do Tupim

10. Camacan

11. Canavieiras

12. Caravelas

13. Cocos

14. Conceição do Almeida

15. Encruzilhada

16. Eunápolis

17. Guaratinga

18. Iaçu

19. Ibicuí

20. Ibirapuã

21. Iguaí

22. Ilhéus

23. Ipiaú

24. Itabela

25. Itaberaba

26. Itabuna

27. Itacaré

28. Itagimirim

29. Itajuípe

30. Itamaraju

31. Itambé

32. Itanhém

33. Itapé

34. Itapebi

35. Itapetinga

36. Itaquara

37. Itarantim

38. Jaguaquara

39. Jequié

40. Jiquiriçá

41. Jucuruçu

42. Laje

43. Lajedão

44. Lençóis

45. Macarani

46. Maragogipe

47. Marcionílio de Souza

48. Mascote

49. Medeiros Neto

50. Mucugê

51. Mucuri

52. Mundo Novo

53. Mutuípe

54. Nova Viçosa

55. Novo Horizonte

56. Porto Seguro

57. Prado

58. Ribeira do Pombal

59. Ruy Barbosa

60. Santa Cruz Cabrália

61. Teixeira de Freitas

62. Teolândia

63. Ubaíra

64. Uruçuca

65. Vereda

66. Vitória da Conquista