Barreiras recebe workshop com especialistas em eficiência energética

É possível tornar o uso da energia mais eficiente em sua empresa, reduzir o valor da conta e ainda contribuir com o meio ambiente? Especialistas do setor defendem que sim. Para demonstrar essa viabilidade, será realizado no dia 25, no hotel Morubixabas, em Barreiras, mais uma edição do Workshop Eficiência Energética – como apresentar projetos nas chamadas públicas.

Realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Coelba, com organização do Jornal CORREIO, o evento tem o objetivo de compartilhar o conhecimento de especialistas para auxiliar a sociedade (representantes de instituições públicas, condomínios e empresários) sobre como submeter projeto no Programa de Eficiência Energética (PEE) da distribuidora. Isso é possível por meio das chamadas públicas promovidas anualmente.

Barreiras

Uma das cidades mais importantes da Bahia, Barreiras tem forte vocação agropecuária e Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 2.443.615, o segundo maior do Oeste do estado, de acordo com dados do IBGE. Além de sediar multinacionais desse segmento e importantes escritórios de fazendas, o município agrega ainda pequenas indústrias, grandes mercados e aeroporto. Todas essas características fazem da cidade um local chave para a realização do Workshop Eficiência Energética , levando informações que podem beneficiar os setores agrícola e da indústria, entre outros.

No período da manhã, o workshop terá palestras sobre os Canais de Atendimento ao Cliente da Coelba (Leonardo Oliveira Matos); Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (Daniel Sarmento); e Mecanismo de Chamada Pública (Artur Andrade Costa). Já na parte da tarde, os temas abordados pelos especialistas serão Gestão Energética, Oportunidade de Economia (Alberto Fossa); e Eficiência Energética na Irrigação e no Agronegócio (José Henrique Zloccowick).

José Henrique Zloccowik ministrará a palestra “Eficiência Energética na Irrigação e no Agronegócio” (Foto: Lúcio Adeodatro/divulgação)

Transparência

“A chamada pública é um mecanismo criado pela Aneel para aproximar as distribuidoras dos consumidores, com o objetivo de incentivar a apresentação de projetos de eficiência energética, tornando o processo de seleção mais democrático, transparente e com maior participação da sociedade”, explica a gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

De acordo com Ana Mascarenhas, entender como as chamadas públicas funcionam é o passo inicial para que os clientes se interessem e apresentem projetos de eficiência energética. “Por isso estamos percorrendo grandes centros urbanos do estado, interagindo com os consumidores para disseminar esse mecanismo que traz uma série de benefícios para a sociedade”, reforça a gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia.

“A chamada pública é um mecanismo criado pela Aneel para aproximar as distribuidoras dos consumidores, com o objetivo de incentivar a apresentação de projetos de eficiência energética, tornando o processo de seleção mais democrático, transparente e com maior participação da sociedade” Ana Christina Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia

Gestão

Para Alberto Fossa, um dos maiores especialistas do País em eficiência energética, é fundamental que as instituições e empresas invistam em gestão de energia. “Observo que às vezes há uma falta de conhecimento sobre esse tema dentro das organizações, sendo que um sistema de gestão de energia pode ser implementado em empresas de todos os portes, como indústrias, hospitais, hotéis e pequenas empresas”, exemplifica.

Nesse sentido, Fossa defende a disseminação e implantação da norma internacional ISO 50001, que estabelece os requisitos de implantação de um sistema de gestão. “A norma apresenta um conjunto de ações que uma organização deve prover para conhecer e promover a melhoria do uso da energia em suas atividades. O custo de implantação depende muito do tamanho da empresa, do tipo de energia utilizada. Normalmente, empresas que já possuem um sistema de gestão (como o de qualidade), têm grande facilidade em implantar os requisitos específicos sobre energia”, observa o especialista.

“Um sistema de gestão de energia pode ser implementado em empresas de todos os portes, como indústrias, hospitais, hotéis e pequenas empresas” Alberto Fossa, especialista em gestão energética

Agricultura

O consultor independente e especialista em energia e mudanças climáticas, José Henrique Zloccowick, abordará as possibilidades de redução de custos e consumo de eletricidade na irrigação voltada ao agronegócio, setor que corresponde a 20,5% do PIB de Barreiras, cidade de 141 mil habitantes. “Apresentarei alguns exemplos de Dimensionamento das Tubulações das Redes de Irrigação, Estações Elevatórias e Automação na Irrigação”, adianta.

“Apresentarei alguns exemplos de Dimensionamento das Tubulações das Redes de Irrigação, Estações Elevatórias e Automação na Irrigação” José Henrique Zloccowick, especialista em energia e mudanças climáticas

Zloccowick também destaca que as chamadas públicas de projetos trazem uma alternativa bastante interessante ao setor agropecuário, o qual muitas vezes têm dificuldade para obter financiamento para a implementação de ações de eficiência energética. “Ainda que o produtor tenha acesso a linhas de crédito atrativas, muitos deles preferem aplicar estes recursos em atividades que aumentem ou melhorem a qualidade da produção. Os projetos selecionados nas chamadas públicas recebem do PEE a maior parte dos recursos utilizados nas medidas de eficiência energética sem comprometer qualquer linha de crédito do produtor rural”.

SERVIÇO

O que: Workshop Eficiência Energética – como apresentar projetos nas chamadas públicas.

Quando: 25 de julho (quinta-feira)

Horário: 8h às 16h30

Local: Hotel Morubixaba, Av. Antônio Carlos Magalhães, 2024 - Novo Horizonte, Barreiras | BA

Inscrições: www.coelba.com.br

PROGRAMAÇÃO

MANHÃ

8h

Credenciamento

8h30

Canais de Atendimento ao Cliente, com Leonardo Oliveira Matos (Supervisor de Atendimento de Barreiras)

9h30

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética, comDaniel Sarmento (Supervisor de Engenharia e Projetos de Eficiência Energética)

10h30

Intervalo

11h

Mecanismo de Chamada Pública da Coelba, com Artur Andrade Costa (Engenheiro de Eficiência Energética)

12h

Almoço

TARDE

14h

Gestão Energética. Oportunidade de economia, com Alberto Fossa (Dir. Executivo da ABRINSTAL e especialista em energia pela ONU)

15h15

Eficiência Energética na Irrigação e no Agronegócio, com José Henrique Zloccowick (Especialista em Energia e Mudanças Climáticas)

16h30

Coffee de Encerramento



