Barreiras terá concurso público com 234 vagas e salários até R$ 6 mil

A prefeitura de Barreiras lançou um edital com a abertura das inscrições de um concurso público que vai ofertar 234 vagas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas de 13 de julho a 8 de agosto e custam de R$ 60 a R$ 100, a depender do nível do candidato.

Há vagas para diferentes áreas, como agentes comunitários de saúde, assistentes administrativos, guardas civis municipais, técnicos em enfermagem, assistentes sociais, professores, entre outras. Das 234 vagas, 36 são destinadas para nível fundamental; 65 para médio; 43 para nível técnico e 90 para os formandos em ensino superior. Os salários variam de R$ 1.427,44 para níveis médio e técnico a R$ 6.070,81 para alguns cargos de nível superior com jornada de 40 horas semanais.

A previsão é que as provas objetivas sejam realizadas no dia 25 de setembro, com locais e horários a serem definidos e divulgados no dia 20 do mesmo mês.

“A realização deste concurso público prevê o preenchimento de vagas em diversas secretarias, com ênfase nas áreas de saúde e educação, onde há maior necessidade de profissionais”, esclarece a secretária de Administração, Gislaine Barbosa.

A organização e execução do concurso público será feita pelo Instituto QUADRIX (www.quadrix.org.br e e-mail: contato@quadrix.org.br) contratado pela Prefeitura de Barreiras. Todas as informações do certame já foram disponibilizadas no Site Oficial de Barreiras, através do endereço eletrônico https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2022/diario3712.pdf.