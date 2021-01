Bartender baiano ensina 5 coquetéis com vinho

Eu poderia jurar que havia uma resistência alta dos consumidores de vinho aos coquetéis com a bebida de Baco. Mas de acordo com o bartender Júnior Queiroz, consultor e fundador do Zambi Bar, na Barra, a coisa tem mudado bastante de figura.

“A tendência dos coquetéis com vinho está cada vez mais forte. Temos criado muitos mixes a partir de pedidos do nosso público e esta semana, inclusive, um cliente chegou com meia garrafa de vinho tinto, pedindo que fizéssemos um coquetel especialmente para ele”, conta o profissional, que é bicampeão baiano de coquetelaria e nasceu na Ilha de Itaparica.

Deixe-me explicar minha impressão errada: muita gente ainda pensa no vinho como algo imaculável. Há quem condene qualquer sugestão de adicionar uma pedra de gelo na taça e não aceita menos que o papel de protagonista para sua bebida tão amada.

No coquetel, aquele branco, rosé, tinto, espumante, fortificado ou colheita tardia deixa o protagonismo da situação para virar um excelente coadjuvante (do tipo que ganharia um Oscar).

O segredo para bons coquetéis com vinho, segundo Queiroz, é encontrar um equilíbrio com os outros ingredientes. “Se eu quero um Negroni mais encorpado, busco um vinho que seja um bom substituto ao vermute. Nossa opção foi um Porto Ruby”, exemplifica.

A adição de vinhos secos, por sua vez, pede outros ingredientes mais adocicados, como xaropes e aperitivos. Se a ideia é garantir frescor, um espumante jovem pode entrar em cena. “Essa sintonia faz com que o coquetel fique ainda mais agradável ao paladar”, revela.

Em bate-papo com Júnior, o especialista compartilhou 5 receitas de coquetéis que levam diferentes tipos de vinho. Para fazê-los em casa, fica a dica: escolha rótulos de boa qualidade para sua receita dar certo. Se você já provou um clericot, uma sangria ou um Aperol Spritz com uma base vinífera de origem duvidosa, sabe exatamente do que estou falando.

Drink ou coquetel?

“Drink é tudo o que a gente pode beber. Vinho, água, refrigerante, suco, café. Já o coquetel é uma bebida elaborada por um profissional, bartender ou mixologista, com os mais diversos tipos de ingredientes”, explica Júnior Queiroz.

PORTO NEGRONI

Ingredientes

30ml de Porto Ruby

30ml de gin

30ml de Campari

Preparo

Em um copo baixo, coloque gelo, adicione os ingredientes e em seguida misture bem. Decore com uma fatia de laranja bahia.

MARIA BONITA

Ingredientes

60ml de vinho branco seco, jovem, frutado e aromático

20ml de sumo de limão galego

30ml de xarope de maçã verde

Preparo

Previamente coloque uma taça Martini para gelar. Enquanto isso coloque gelo e adicione os ingredientes em uma coqueteleira, misturando bem em seguida. Sirva na taça Martini gelada e decore-a com uma rodela de limão desidratado.

PELOTAS

Ingredientes

150ml de Espumante Bellini

25ml de gin

30ml de Aperol

Modo de preparo

Em um copo alto, coloque gelo e adicione o Bellini, em seguida o gin e o Aperol. Misture com uma colher longa até ficar uma coloração uniforme. Decore com uma folha de rúcula e uma azeitona.

O FRANCO

Ingredientes

25ml de vinho tinto e seco com passagem por carvalho (de preferência, um Malbec)

30ml de tequila prata

10ml de sumo de limão

30ml de cupuaçu

15ml de xarope de açúcar

Preparo

Em uma coqueteleira, de preferência uma Blender Bottle Prostak, coloque 6 pedras de gelo e em seguida adicione a tequila, o sumo de limão, o cupuaçu e o xarope de açúcar. Bata bem e sirva em um copo baixo com gelo. Decore com 25ml de vinho tinto e um broto de erva doce.

DONA CANÔ

Ingredientes

40ml de vinho rosé seco, jovem e frutado

20ml de vodka

30ml de xarope de morango

15ml de limão galego

Preparo

Em uma coqueteleira, de preferência uma Blender Bottle Prostak, coloque 6 pedras de gelo e em seguida os ingredientes. Bata bem e sirva em um copo baixo com gelo. Decore com uma pétala de rosa.

*Fotos de André Fofano/Divulgação